Valul de sancțiuni aplicate de polițiști evidențiază o problemă persistentă în trafic, iar numărul mare de permise de conducere reținute confirmă amploarea abaterilor constatate într-un interval scurt de timp. Potrivit IGPR, dintre cele 738 de documente retrase, 323 au fost suspendate pentru depășirea vitezei legale, iar 66 pentru conducerea sub influența alcoolului.

Pe lângă aceste sancțiuni, polițiștii rutieri au constatat 148 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, ceea ce indică o creștere a comportamentelor periculoase în trafic. În același interval, au fost retrase 491 de certificate de înmatriculare, măsură aplicată în special pentru deficiențe tehnice sau lipsa documentelor legale.

Activitatea intensă a structurilor de ordine publică s-a reflectat și în numărul mare de intervenții. Astfel, sâmbătă au fost organizate 460 de acțiuni și au fost gestionate 2.841 de evenimente, dintre care 2.375 au fost sesizate prin apeluri la 112.

În paralel, au fost identificate 17 persoane urmărite național și internațional, iar în dosarele instrumentate au fost dispuse 57 de măsuri preventive, semn că intervențiile nu s-au limitat exclusiv la zona rutieră.

Operațiunea „Blocada” a contribuit semnificativ la creșterea numărului de permise de conducere reținute, prin suplimentarea efectivelor și extinderea controalelor în teren. Peste 3.200 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați pentru menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor cu violență, dar și pentru combaterea consumului de droguri și creșterea siguranței rutiere.

În cadrul acestei acțiuni, au fost instituite 418 filtre rutiere, în urma cărora au fost verificate 8.085 de autovehicule și legitimate 12.470 de persoane. Polițiștii au efectuat 3.733 de testări cu aparate etilotest și alcooltest, precum și 77 de testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive.

Rezultatele au confirmat necesitatea acestor controale: doar în cadrul „Blocadei” au fost reținute 364 de permise de conducere, dintre care 183 pentru viteză și 31 pentru alcool. Totodată, au fost retrase 211 certificate de înmatriculare, în urma constatării unor nereguli tehnice sau administrative.

Pentru alte abateri, polițiștii au aplicat 11.867 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 5 milioane de lei, ceea ce reflectă dimensiunea intervențiilor și severitatea neregulilor constatate.

„Acţiunile poliţiştilor şi jandarmilor pentru menţinerea unui climat optim de ordine şi siguranţă publică vor continua şi în perioada următoare”, transmite sursa citată.

Tabel sinteză – Date esențiale privind acțiunile și permisele de conducere reținute: