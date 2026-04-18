În Grecia, începând cu 18 iunie 2026, intră în vigoare noi reguli pentru șoferi, care prevăd obligații suplimentare privind echiparea autovehiculelor. Una dintre principalele modificări este introducerea obligativității unei truse de prim ajutor extinse, care trebuie să conțină mai multe articole decât în varianta obișnuită. Această măsură a fost stabilită printr-o decizie a viceministrului Infrastructurii și Transporturilor, Konstantinos Kiranakis.

Conform noilor reguli, toate autovehiculele care circulă pe teritoriul Greciei, cu excepția celor cu două roți, trebuie să aibă la bord o trusă de prim ajutor destinată intervențiilor de urgență imediate.

Trusa trebuie să fie amplasată într-un loc ușor accesibil din vehicul, astfel încât să poată fi utilizată rapid, fără întârzieri. Aceasta nu trebuie să fie încuiată și trebuie să conțină exclusiv materiale medicale și pansamente, fără alte tipuri de obiecte.

Trusa de prim ajutor trebuie să includă în total 16 articole suplimentare, printre care se regăsesc o pătură izotermică de salvare, bandă adezivă sau de fixare, un set de plasturi, precum și bandaje sterile de dimensiuni mici, medii și mari.

Sunt obligatorii și pansamente sterile pentru arsuri sau tifon steril, comprese sterile pentru răni, bandaje elastice de diferite lățimi, mănuși medicale de unică folosință, șervețele umede de curățare și o mască medicală. În plus, trusa trebuie să mai conțină bandaje triunghiulare, foarfece de prim ajutor și instrucțiuni pentru acordarea primului ajutor.

Ministerul Transporturilor subliniază importanța verificării periodice a termenelor de valabilitate ale tuturor materialelor din trusa de prim ajutor deoarece utilizarea unor produse expirate sau deteriorate poate fi periculoasă. Totodată, autoritățile recomandă ca șoferii să aibă la dispoziție o cantitate mai mare de materiale de prim ajutor decât minimul impus, întrucât acestea pot deveni esențiale în situații neprevăzute pe parcursul călătoriilor.

Noile cerințe se aplică tuturor vehiculelor care circulă pe drumurile din Grecia, indiferent de țara în care sunt înmatriculate. Astfel, obligația de a avea la bord o trusă de prim ajutor conform noilor standarde vizează toți șoferii care tranzitează sau circulă pe teritoriul grec.

În cazul unui control rutier, nerespectarea acestor reguli va atrage aplicarea unei amenzi de 30 de euro. Autoritățile subliniază că această măsură are rol preventiv, fiind menită să asigure existența echipamentelor medicale de bază în toate autovehiculele.

Costul unei truse de prim ajutor conforme cu standardul DIN 13164/2022 variază, în general, între 10 și 25 de euro. Totuși, șoferii sunt sfătuiți să verifice cu atenție conținutul la achiziție, deoarece multe truse mai vechi nu respectă noile cerințe. În special, acestea pot fi neconforme în ceea ce privește includerea măștilor de protecție obligatorii și numărul corect de pansamente.