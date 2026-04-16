Instituția financiară a atras 1 miliard de euro printr-o emisiune de obligațiuni destinată investitorilor internaționali, într-un context marcat de volatilitate pe piețele financiare.

”Banca Transilvania a atras 1 miliard de euro de pe pieţele internaţionale printr-o emisiune de obligaţiuni suprascrisă de aproape patru ori, ceea ce confirmă interesul ferm al investitorilor de a susţine perspectivele de creştere ale BT. Prin această nouă emisiune, Banca Transilvania capitalizează încrederea oferită de baza sa solidă de investitori internaţionali, atenuând impactul volatilităţii ridicate din pieţele financiare. Continuând să promoveze un exemplu de performanţă financiară, precum şi potenţialul economiei româneşti, BT trece într-o nouă etapă de maturitate şi recunoaştere ca emitent relevant în rândul instituţiilor financiare din Europa”, precizează banca.

Emisiunea marchează și o premieră importantă: este primul instrument emis de bancă evaluat cu rating Investment Grade, BBB-, acordat de Fitch Ratings.

Registrul de ordine a ajuns la 3,8 miliarde de euro, iar oferta a atras peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări. Majoritatea subscrierilor au venit din Europa (46%), dar au existat plasamente și din Regatul Unit, SUA și Asia.

Investitorii implicați includ fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, bănci comerciale și instituții financiare internaționale, ceea ce reflectă diversitatea și calitatea cererii.

Interesul puternic al investitorilor a permis reducerea costului finanțării. Rata cuponului a fost ajustată de la nivelul inițial estimat de 5,125% la 4,75%, o scădere de peste 30 de puncte bază.

Această evoluție indică încrederea piețelor în soliditatea financiară a băncii și în perspectivele economiei românești.

Declarația CEO: încredere în România și în piața locală

„Mulţumim investitorilor pentru încrederea în Banca Transilvania şi în România. Rezultatul acestei emisiuni de obligaţiuni, cu o cerere de aproape patru ori peste nivelul oferit în vânzare, confirmă încă o dată performanţa BT şi faptul că România este atractivă pentru investitori, chiar şi într-un context internaţional marcat de incertitudini. Interesul puternic arată soliditatea băncii, precum şi rolul tot mai important al ţării noastre în regiune. Coordonatele tranzacţiei – preţul şi volumul – sunt un reper pentru băncile din ţara noastră în această perioadă şi astfel ajută întreaga piaţă, dar şi potenţialul de finanţare al ţării. Sumele atrase ne vor ajuta să ne susţinem clienţii, economia locală şi proiectele de investiţii – cu curaj şi, în acelaşi timp, prudent şi responsabil”, a declarat Ömer Tetik.

Obligațiunile au scadența în 2032 și vor fi listate la Euronext Dublin. Acestea sunt eligibile pentru cerințele MREL (cerința minimă de fonduri proprii și pasive eligibile), contribuind la consolidarea bazei de capital a băncii.

Fondurile atrase sunt separate de depozitele clienților, care rămân protejate prin mecanismele de garantare.

”BT este una dintre băncile de importanţă sistemică în România, ceea ce implică anumite cerinţe suplimentare de capital şi finanţare eligibilă”, mai arată banca.

Operațiunea a fost coordonată de instituții financiare internaționale precum Goldman Sachs, J.P. Morgan și Morgan Stanley, alături de BT Capital Partners.

Consultanța juridică a fost asigurată de firme precum Filip & Company și Clifford Chance, în timp ce auditul financiar a fost realizat de Deloitte, iar consultanța fiscală de KPMG.

Începând cu 2023, Banca Transilvania a atras aproape 4 miliarde de euro prin șapte emisiuni de obligațiuni. Noua tranzacție consolidează poziția băncii ca unul dintre cei mai activi emitenți din regiune.

Succesul acestei emisiuni confirmă interesul investitorilor internaționali pentru sectorul bancar românesc și pentru economia locală. În același timp, tranzacția stabilește un nou standard pentru finanțările externe realizate de instituțiile financiare din România, într-un context global marcat de incertitudini.