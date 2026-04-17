Lista de plăți APIA a fost făcută publică într-un moment mai devreme decât în anii precedenți, când termenul invocat pentru finalizarea calculelor era 15 mai. Publicarea din 16 aprilie indică o accelerare a procesului administrativ și oferă fermierilor predictibilitate financiară.

Documentul include toate schemele finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, inclusiv cuantumurile pentru sprijinul cuplat vegetal, care în trecut genera întârzieri în anunțarea plăților.

Singurele plăți pentru care nu au fost comunicate valori finale sunt Ajutoarele Naționale Tranzitorii pentru vegetal și zootehnie. Pentru acestea, ministerul a publicat doar cuantumurile propuse, care urmează să fie aprobate, scrie agrointel.ro.

În acest context, fermierii pot analiza concret nivelul sprijinului financiar și își pot ajusta strategiile agricole în funcție de aceste plăți.

Structura plăților APIA include scheme de bază, sprijinuri complementare și măsuri dedicate bunăstării animalelor și agriculturii sustenabile. Lista completă publicată de MADR este următoarea:

PD-01 Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS) – 89,34 euro pe hectar;

PD-02 Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS) – 53,5212 euro pe hectar;

PD-03 Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri – 46,6676 euro pe hectar;

PD-07 Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte – Evitarea mulsului traumatic și bunăstarea ugerului – 70,24 euro pe cap de vacă;

PD-07 Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte – Sănătatea ongloanelor – 38,46 euro pe cap de vacă;

PD-07 Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte – Îmbunătățirea zonei de odihnă – 22,13 euro pe cap de vacă;

PD-07 Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte – Asigurarea unor rații furajere optimizate pentru creșterea bunăstării și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – 66,64 euro pe cap de vacă;

PD-08 Măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat – Creșterea cu cel puțin 15% a spațiului disponibil alocat fiecărui animal – 175,41 euro pe cap de vacă;

PD-08 Măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat – Asigurarea condițiilor de confort sporite în zona de odihnă – 18,22 euro pe cap de vacă;

PD-08 Măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat – Asigurarea unor rații furajere optimizate – 55,53 euro pe cap de vacă;

PD-09 Sprijin cuplat pentru venit – Soia – 141,98 euro pe hectar;

PD-10 Sprijin cuplat pentru venit – Lucernă – 95,40 euro pe hectar;

PD-11 Sprijin cuplat pentru venit – Leguminoase pentru industrializare – 209,70 euro pe hectar;

PD-12 Sprijin cuplat pentru venit – Cânepă – 228,60 euro pe hectar;

PD-13 Sprijin cuplat pentru venit – Orez – 552,25 euro pe hectar;

PD-14 Sprijin cuplat pentru venit – Sămânță de cartof – 1.806,30 euro pe hectar;

PD-15 Sprijin cuplat pentru venit – Hamei – 545,05 euro pe hectar;

PD-16 Sprijin cuplat pentru venit – Sfeclă de zahăr – 818,19 euro pe hectar;

PD-17 Sprijin cuplat pentru venit – Legume în câmp pentru industrializare – 1.448,10 euro pe hectar;

PD-18 Sprijin cuplat pentru venit – Legume în sere și solarii – 1.898,10 euro pe hectar;

PD-19 Sprijin cuplat pentru venit – Fructe – 517,05 euro pe hectar;

PD-20 Sprijin cuplat pentru venit – Semințe pentru plante furajere – 187,52 euro pe hectar;

PD-25 Sprijin cuplat pentru venit pentru viermii de mătase – 0,12 euro pe familie;

PD-26 Sprijin cuplat pentru venit – Porumb pentru siloz – 195,22 euro pe hectar;

PD-27 Creșterea nivelului de bunăstare a bovinelor prin pășunat extensiv – zona montană 60 zile – 72,75 euro;

PD-27 Creșterea nivelului de bunăstare a bovinelor prin pășunat extensiv – zona montană 90 zile – 122,42 euro;

PD-27 Creșterea nivelului de bunăstare a bovinelor prin pășunat extensiv – zona deal – 168,66 euro;

PD-27 Creșterea nivelului de bunăstare a bovinelor prin pășunat extensiv – zona câmpie – 135,25 euro;

PD-28 Menținerea de zone neproductive și/sau înființarea de elemente noi de peisaj pe terenurile arabile – 40,2089 euro pe hectar.

Această listă reflectă structura completă a plăților APIA și evidențiază diferențele semnificative între schemele de sprijin.

Analiza acestor plăți indică o orientare clară către susținerea culturilor strategice și a fermelor care respectă standarde ridicate de mediu și bunăstare animală.

Sprijinul cuplat oferă cele mai mari cuantumuri pentru sectoare considerate prioritare, precum producția de semințe, legumele cultivate în spații protejate sau cultura sfeclei de zahăr. În paralel, ecoschemele și măsurile de bunăstare sunt concepute pentru a încuraja practici agricole sustenabile.

Plățile pentru sectorul zootehnic pun accent pe condițiile de creștere a animalelor, de la spațiul disponibil până la calitatea furajării și reducerea impactului asupra mediului.

Prin această structură, plățile APIA devin un instrument esențial de politică agricolă, influențând direct deciziile fermierilor privind producția și investițiile.