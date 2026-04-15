După încheierea sărbătorilor pascale, fermierii așteaptă reluarea plăților pentru mai multe scheme de sprijin gestionate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Cinci subvenții importante urmează să fie deblocate și introduse în circuitul de autorizare la plată, iar beneficiarii sunt din nou atenți la conturile lor, în speranța că vor primi sumele aferente campaniei 2025, atât pentru suprafețe, cât și pentru efectivele de animale care nu au fost încă achitate.

Începând de marți, 14 aprilie 2026, angajații din sistemul bugetar s-au întors la muncă după minivacanța de Paște. Pentru funcționarii APIA, acest lucru înseamnă reluarea procesului de autorizare a plăților restante, finanțate atât din bugetul național, cât și din fonduri europene. Fermierii se așteaptă ca, în perioada imediat următoare, să primească banii aferenți mai multor scheme pentru care au depus cereri.

Printre acestea se numără Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT), acordate atât în sectorul vegetal, cât și în cel zootehnic, Măsura 10 – agro-mediu și climă, Măsura 11 – agricultură ecologică, Sprijinul Cuplat Vegetal (SCV), precum și sprijinul financiar de urgență destinat sectorului pomicol, afectat de înghețul târziu din primăvara anului 2025.

Dintre toate aceste subvenții, Ajutoarele Naționale Tranzitorii sunt cele mai așteptate de fermieri. Pentru ca aceste plăți să poată fi efectuate, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale trebuie să supună dezbaterii publice proiectul de act normativ care stabilește plafoanele alocate pentru campania 2025. Ulterior, documentul trebuie aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial. Abia după parcurgerea acestor etape, APIA va putea calcula cuantumurile finale pentru ANT și va putea demara plățile către beneficiari.

Alte subvenții așteptate la plată sunt schemele compensatorii aferente Măsurii 10 – agromediu și climă și Măsurii 11 – agricultură ecologică. Pentru acestea, cuantumurile au fost deja stabilite, iar plățile sunt derulate prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

În ceea ce privește Sprijinul Cuplat Vegetal (SCV), fermierii vor mai avea de așteptat până în luna mai, având în vedere că producătorii de cartofi trebuie să respecte termenul-limită de 20 mai pentru depunerea documentelor justificative. În paralel, despăgubirile pentru plantațiile pomicole afectate de înghețul din anul trecut urmează să fie achitate în următoarele săptămâni. Grantul acordat este de 2.000 de euro pe hectar și trebuie plătit fermierilor cel târziu până la data de 30 aprilie 2026.

Acest sprijin financiar de urgență, acordat sub formă de grant, vizează suprafețele cu plantații pomicole pe rod afectate de înghețul târziu de primăvară din perioada aprilie–mai 2025. Sunt eligibile suprafețele cu un grad de afectare cuprins între minimum 30% și maximum 100%, conform documentelor justificative. Pentru suprafețele afectate în proporție de peste 90% și până la 100%, se acordă suma maximă de 10.180,6 lei pe hectar, echivalentul a 2.000 de euro.

În situațiile în care gradul de afectare este cuprins între 30% și 90%, valoarea grantului se calculează proporțional cu nivelul pagubei. Astfel, cuantumul maxim pe hectar se înmulțește cu procentul de afectare menționat în documente, iar rezultatul se împarte la 100.

Dacă documentele indică un interval de afectare, și nu o valoare exactă, se utilizează media aritmetică a intervalului pentru stabilirea sumei. Valoarea totală acordată unui beneficiar se determină în funcție de suprafața afectată de plantații pomicole pe rod, fără a depăși suprafața eligibilă stabilită de APIA prin cererea de plată aferentă anului 2025.

Calendarul și detaliile subvențiilor APIA

Tip Subvenție / Măsură Status și Termene Limtă Detalii Specifice și Condiții Ajutoare Naționale Tranzitorii (ANT) În proces de deblocare (Vegetal și Zootehnic) Necesită aprobarea plafoanelor de către Guvern și publicarea în Monitorul Oficial. Măsura 10 & 11 (Agromediu și Ecologic) Autorizare continuă Plățile sunt gestionate în fluxul APIA – AFIR; cuantumurile sunt deja stabilite. Sprijin Cuplat Vegetal (SCV) Estimare plăți: Mai 2026 Producătorii de cartofi au termen până la 20 mai pentru depunerea actelor justificative. Despăgubiri Îngheț (Sector Pomicol) Termen final plată: 30 aprilie 2026 Destinate plantațiilor afectate de înghețul din primăvara anului 2025 (grad afectare min. 30%). Grant de Urgență (Livezi) Maxim 2.000 euro / ha Suma maximă (10.180,6 lei) se acordă pentru pierderi de 90-100%; restul se calculează proporțional.

Note Suplimentare pentru Fermieri