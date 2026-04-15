În traficul aglomerat din marile orașe, fiecare secundă contează pentru echipajele de urgență. Autospecialele de ambulanță încearcă, de fiecare dată, să avanseze cât mai repede printre coloanele de mașini pentru a ajunge la un pacient critic sau pentru a transporta un bolnav la spital sub regim de prioritate.

Totuși, acest culoar creat prin solidaritatea celorlalți participanți la trafic devine adesea o oportunitate speculată nepermis de unii conducători auto. Există șoferi care aleg să se „lipească” de ambulanță, profitând de spațiul eliberat pentru a depăși coloana, ignorând riscurile majore la care se expun.

Deși pare o metodă rapidă de a scăpa de ambuteiaje, legalitatea acestei manevre este o zonă gri care se poate transforma rapid într-o contravenție gravă.

Codul Rutier din România nu stabilește în mod explicit o distanță minimă sau maximă la care un vehicul obișnuit poate circula în spatele unei ambulanțe aflate în misiune. Prin urmare, simplul fapt de a circula în viteză imediat după ambulanță nu este, în sine, o infracțiune.

Totuși, legea sancționează drastic comportamentele periculoase care derivă din această situație, în special atunci când șoferii ajung să încalce regulile de circulație sub pretextul urmăririi autospecialei.

Este esențial de înțeles că regimul prioritar este acordat exclusiv autospecialei care utilizează semnalele luminoase albastre și pe cele acustice.

Aceste avertizări obligă ceilalți șoferi să elibereze banda, permițând ambulanței să depășească viteza legală, să circule pe contrasens sau să treacă pe culoarea roșie a semaforului dacă situația o impune.

Șoferii care profită de acest culoar nu „moștenesc” aceste drepturi. Dacă un conducător auto trece pe roșu imediat după ambulanță, acesta riscă suspendarea permisului de conducere și o amendă substanțială, deoarece reglementările rutiere rămân pe deplin valabile pentru el.

Mai mult, riscul de accident este uriaș. Șoferii de pe mașinile de intervenție beneficiază de o pregătire specială și pot anticipa pericolele mai eficient.

Un șofer obișnuit, aflat în spatele unei dube mari de intervenție, are vizibilitatea redusă și nu poate observa pietonii sau celelalte mașini care intră în intersecție imediat ce Salvarea a trecut.

Chiar și în cazurile emoționante, când în ambulanță se află o rudă, legea NU permite nicio derogare. Respectarea regulilor de circulație este obligatorie pentru toți ceilalți participanți, fără excepție.

„În luna august au fost înregistrate, în Bihor, cel puțin două cazuri în care ambulanțele SMURD aflate în deplasare la urgențe medicale au fost urmărite de șoferi imprudenți. Ultimul caz a fost pe 31 august, când un șofer a depășit constant linia continuă, a pus în pericol echipajul medical, pacientul care avea nevoie urgentă de ajutor și chiar propria siguranță. Șoferii nu pot anticipa traficul din fața acestora, iar în cazul unei frânări bruște riscul producerii unei coliziuni este extrem de ridicat”, atrăgea atenția, în septembrie 2025, Camelia Roșca, purtător de cuvânt ISU Crișana.

„Reamintim tuturor participanților la trafic că au obligația să acorde prioritate autospecialelor care se deplasează în regim prioritar la situații cu caracter de urgență”, afirma, tot la acel moment, Adrian Cioară, șeful Serviciului Rutier Bihor.