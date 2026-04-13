Traficul rutier este intens luni, 13 aprilie 2026, după prânz, pe principalele artere care leagă zonele turistice montane de restul țării, în special pe DN 1, pe sensul Brașov – Ploiești. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, s-au format coloane de autovehicule între stațiunile Predeal și Bușteni, dar și în zona orașului Comarnic, unde circulația se desfășoară cu dificultate.

Aglomerația nu este prezentă doar pe sensul de coborâre. Pe sensul opus, către Brașov, se circulă în coloană pe raza stațiunii Bușteni, dar și între localitățile Breaza și Comarnic. Pentru gestionarea situației, polițiștii rutieri au instituit dispozitive de informare în mai multe puncte-cheie, precum zona Dârste din municipiul Brașov, intersecția DN 1 cu DN 73A din Predeal și intersecția DN 73 cu DN 73A din Râșnov.

Valorile de trafic sunt ridicate și pe DN 7, între Pitești și Sibiu, unde se circulă cu dificultate în localitățile Lazaret, Căciulata, Bujoreni și Dedulești, pe ambele sensuri de mers.

Polițiștii acționează în teren pentru fluidizarea circulației atât pe Valea Prahovei, cât și pe celelalte drumuri naționale intens tranzitate.

„Poliţiştii acţionează în dispozitivul de siguranţă rutieră pentru fluidizarea traficului pe raza tuturor staţiunilor montane de pe Valea Prahovei, dar şi pe celelalte artere rutiere importante la nivel naţional”, este mesajul oficial transmis de către Centrul Infotrafic al IGPR (Inspectoratul General al Poliției Române).

Pentru evitarea zonelor congestionate de pe DN 1 București – Ploiești – Brașov, autoritățile recomandă mai multe rute alternative.

Printre acestea se numără traseul:

București – Autostrada A3 – Ploiești – Cheia – DN 1A – Brașov,

varianta București – Autostrada A1 – Pitești – Câmpulung – DN 73 – Râșnov,

București – DN 71 – Târgoviște – Sinaia,

ruta care include DN 72A, între Târgoviște și Câmpulung.

În contextul intensificării deplasărilor dinspre destinațiile turistice, pe fondul întoarcerii din minivacanța de Paște, polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să circule prudent și să își planifice atent traseul.

Aceștia atrag atenția asupra importanței păstrării unei distanțe de siguranță între autovehicule și evitării depășirilor riscante, în special în zonele unde s-au format coloane.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să semnalizeze din timp orice schimbare de direcție sau de bandă și să manifeste respect față de ceilalți participanți la trafic. Pe autostrăzi, este recomandată acordarea priorității la ieșirea din spațiile de servicii și utilizarea luminilor de avarie atunci când coloanele încetinesc brusc.

Autoritățile subliniază că este interzisă circulația sau oprirea nejustificată pe banda de urgență și reamintesc că respectarea regulilor de circulație este esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

„Nu circulaţi şi nu opriţi pe banda de urgenţă în mod nejustificat!”, se mai arată în mesajul transmis de Centrul Infotrafic astăzi, 13 aprilie 2026.