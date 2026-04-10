Criza economică globală și diminuarea puterii de cumpărare a românilor afectează puternic sectorul turistic, chiar și în perioade tradițional aglomerate, cum sunt Sfintele Sărbători de Paște. Antreprenorii din turism, de la proprietari de cabane până la hotelieri, se confruntă cu un număr redus de rezervări, în ciuda ofertelor variate și a facilităților atractive pregătite pentru turiști.

Marile hoteluri, care în anii anteriori erau ocupate integral în perioada Paștelui, au încă numeroase camere libere. Situația este similară și în zonele montane din Prahova și Brașov, unde proprietarii de vile și cabane își așteaptă clienții chiar și în ultimele zile înainte de sărbătoare.

Pe Valea Prahovei și în stațiuni precum Predeal sau Bran-Moieciu, sute de proprietari de unități de cazare încă speră să atragă turiști. Potrivit unui portal de profil, peste 600 de unități sunt disponibile pentru weekendul de Paște, semn că cererea este mult sub așteptări.

În paralel, rețelele sociale sunt pline de anunțuri de închiriere, adresate atât familiilor numeroase, cât și grupurilor de 10-20 de persoane.

Oferta este diversificată: unele unități asigură doar cazare, în timp ce altele includ și mese, la cererea turiștilor. Prețurile pornesc de la mai puțin de 100 de lei pe persoană pe noapte, iar unele cabane oferă facilități suplimentare precum ciubăr, jacuzzi sau piscină încălzită. Cu toate acestea, interesul rămâne scăzut.

Iar în unele zone, precum domeniul Transalpina, chiar se poate schia de acest Paște, iar vremea pare desprinsă din Sărbătorile de iarnă.

Hotelierii au pregătit și în acest an pachete speciale de Paște, care includ mâncăruri tradiționale, spectacole live, primire festivă după slujba de Înviere, prânz de Paște și activități pentru copii. Chiar și așa, gradul de ocupare este sub așteptări. Pentru un pachet de trei nopți, destinat la doi adulți, prețurile depășesc 4.000 de lei, incluzând mesele festive, băuturile și programele speciale.

Reprezentanții industriei explică faptul că tarifele reflectă costurile ridicate din România, inclusiv cele pentru materii prime și energie, care au crescut semnificativ în ultimii ani. Aceste majorări fac ca turismul intern să fie mai puțin competitiv în comparație cu destinații din Bulgaria sau Ungaria.

Chiar dacă rezervările în turism sunt sub așteptări, traficul rutier spune o altă poveste. Vineri, 10 aprilie 2026, înainte de prânz, s-au format coloane de mașini pe DN1, între Ploiești și Brașov, una dintre cele mai circulate rute către munte.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că, la ora 11:30, traficul era intens pe mai multe artere importante. Pe autostrada A1 București – Pitești, se înregistrau coloane la ieșirea din Capitală, în zona localității Ciorogârla, pe sensul către Pitești.

Pe A3 București – Ploiești, valorile de trafic erau ridicate între Lipia și Gherghița, în direcția către Ploiești. În schimb, pe A2 București – Constanța și pe A7 Ploiești – Adjud, circulația se desfășura în condiții normale.

Cele mai mari probleme erau pe DN1, unde s-au format coloane între Nistorești și Comarnic, pe sensul către Brașov. De asemenea, pe DN7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu traficul era fluent.

Autoritățile recomandă șoferilor să își planifice traseele din timp și să ia în calcul rute alternative pentru a evita blocajele, mai ales în contextul deplasărilor masive din minivacanța de Paște.