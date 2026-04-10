Vremea de la finalul acestui weekend se anunță a fi una a extremelor, conform celor mai recente prognoze emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Alina Șerban, meteorolog în cadrul instituției, a explicat vineri, 10 aprilie 2026, că România se va confrunta cu un tablou meteorologic variat, în care perioadele de încălzire vor alterna cu episoade de frig accentuat și precipitații mixte.

Deși ne aflăm într-o perioadă în care valorile termice ar trebui să fie mai prietenoase, realitatea din teren arată o vreme mult mai rece decât în mod normal pentru această dată calendaristică.

Într-o intervenție la Antena 3, Alina Șerban a transmis că procesul de încălzire va fi unul ușor și treptat, manifestându-se pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică. Pentru ziua de sâmbătă, sunt estimate maxime ce vor oscila, în general, între 10 și 12 grade Celsius, însă în anumite zone izolate, termometrele ar putea indica și valori de 15 sau 16 grade.

Reprezentanta ANM a precizat că distribuția temperaturilor va fi inegală la nivel național, cele mai scăzute valori fiind așteptate în estul țării, în timp ce vestul se va bucura de cele mai ridicate temperaturi.

„Într-adevăr, o vreme cu mult mai rece decât în mod normal pentru această perioadă, însă, temperaturile vor creşte uşor şi treptat atât mâine, cât şi poimâine, astfel încât, mâine, maximele se vor situa între 10 – 12°C şi 14 – 15, izolat, chiar 16 grade Celsius. Cele mai scăzute valori – în partea de est a teritoriului, cele mai ridicate – în vest. În noaptea de Înviere, temperaturile minime – uşor mai ridicate faţă de azi-noapte şi noaptea care urmează, vor fi totuşi valori negative în nordul şi centrul teritoriului: -1, -2 grade, iar în depresiunile din estul Transilvaniei, chiar minus 3, minus 4 grade. Însă, în celelalte zone vor fi temperaturi uşor pozitive; cele mai ridicate valori se vor înregistra în zona litoralului, în noaptea de Înviere: 5-6 grade Celsius”, a spus meteorologul ANM pentru postul de televiziune.

Chiar dacă soarele își va face simțită prezența, instabilitatea rămâne un factor cheie în acest weekend. Alina Șerban a subliniat că România nu va scăpa definitiv de precipitații, acestea urmând să se manifeste sub diverse forme în funcție de relief, inclusiv ninsori.

Potrivit ANM, ploile vor fi mai prezente sâmbătă în sudul și estul teritoriului, chiar dacă nu vor fi însemnate cantitativ. Duminică, aria precipitațiilor se va muta spre jumătatea estică. În zonele joase va ploua, în timp ce la deal sunt așteptate precipitații mixte, precum lapovița, iar la munte va continua să ningă.

„În condiţiile în care mai apar şi precipitaţii, mâine, în partea de sud şi de est a teritoriului, vor fi precipitaţii mai multe, însă, slab cantitativ, iar duminică, mai degrabă, vor apărea în jumătatea estică; vorbim de precipitaţii sub formă de ploaie, în general, în zonele joase de relief, iar în zonele deluroase: precipitaţii mixte, lapoviţă, ploaie şi ninsoare, în zonele montane, mai ales ninsori. Ele nu vor fi foarte însemnate cantitativ, dar se vor semnala pe tot weekendul”, afirmă Alina Șerban.

Din păcate, noaptea de Înviere și ziua de Paște vor fi marcate de un frig destul de pătrunzător, în special în jumătatea nordică. Meteorologul ANM a avertizat că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, mercurul din termometre va coborî sub pragul de îngheț în nordul și centrul țării, unde se vor înregistra -1 sau -2 grade. Situația va fi și mai aspră în depresiunile din estul Transilvaniei, unde temperaturile pot scădea până la -4 grade Celsius.

În schimb, locuitorii de pe litoral vor avea parte de cele mai ridicate minime, în jur de 5-6 grade. Totuși, ziua de Paște aduce o rază de speranță, temperaturile urmând să urce până la 17 grade în Banat și Oltenia, menținându-se însă scăzute în Moldova și Dobrogea.