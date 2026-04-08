Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, între 8 și 10 aprilie, în majoritatea regiunilor țării vor fi intensificări ale vântului, precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, și temperaturi mult mai scăzute decât normal pentru această perioadă. La munte, ninsoarea va fi viscolită, cu rafale ce pot depăși 90 km/h, iar în Carpații Meridionali și Orientali se va depune un strat nou de zăpadă de 10–15 cm.

Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10–15 l/mp, iar temperaturile vor continua să scadă, favorizând formarea brumei izolate.

Miercuri, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului, precum și în sud-vestul, estul și nord-estul Munteniei, vântul va avea rafale de 50–70 km/h. În Carpații Orientali și Meridionali, rafalele vor ajunge la 70–90 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.600 m, vântul va atinge 110–130 km/h, cu viscol puternic și vizibilitate sub 50 m, motiv pentru care meteorologii au emis Cod portocaliu.

Joi, în Carpații Meridionali, rafalele vor fi de 70–90 km/h, ninsoarea viscolită va continua, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m, în timp ce la altitudini de peste 1.600 m se așteaptă viscol puternic cu rafale de 100–120 km/h și vizibilitate sub 50 m.

În zonele montane înalte, se va înregistra viscol puternic. Temperaturile maxime vor varia între 5 grade în estul Transilvaniei și 15–16 grade în Oltenia.

În Dobrogea și Bărăgan, cerul va fi temporar înnorat, cu ploi slabe și vânt în intensificare pe parcursul zilei. Valorile termice vor fi sub mediile normale pentru această perioadă, atingând cel mult 12–13 grade, iar aerul rece va pătrunde și în Moldova sudică și nordul Munteniei.

După maximele de 17 grade de marți, miercuri valorile se vor încadra în jurul a 13 grade. Vremea va fi schimbătoare, cu înnorări, ploi slabe și vânt care poate atinge 65 km/h. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, temperaturile se vor opri în jurul a 10 grade, iar vântul va fi puternic, însoțit de precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. La munte, ninsoarea va fi viscolită.

În nordul Transilvaniei și Maramureș, ziua va fi mai rece decât normal, cu soare și temperaturi mai scăzute cu circa 6 grade față de marți. Noaptea, vor fi posibile precipitații, iar valorile vor coborî în jur de 2 grade.

Și în vestul României se răcește semnificativ: Banatul scade de la 18 grade marți la maximum 12 grade miercuri, cu soare, câțiva nori și vânt intens, iar noaptea sunt așteptați câțiva stropi de ploaie. În Transilvania se vor înregistra ploi slabe, lapoviță și ninsoare, iar la munte va ninge viscolit, cu vânt ce poate ajunge la 130 km/h pe creste.

În Oltenia, temperaturile vor fi cele mai ridicate din țară, 15–16 grade în zona Calafat, cu soare pe parcursul zilei, dar vântul se va intensifica până la 65 km/h.

Răcirea se simte și în sudul României, unde cerul va fi mai înnorat și vor fi ploi trecătoare, iar maximele se vor opri în jur de 14 grade, față de 18 cât s-au înregistrat marți.

În București, vremea se răcește miercuri, cu cer mai înnorat, vânt puternic, ploaie slabă și maxime de 14 grade, sub valorile normale. Joi, temperatura maximă scade la 12 grade, cu atmosferă închisă și ploi slabe pe seară și noaptea. Vineri, valorile vor coborî până la 11 grade, cu treceri de soare și posibili stropi de ploaie. Sâmbătă, maximele se ridică ușor la 13 grade, dar rămân sub normă, iar noaptea de Înviere va fi rece, cu 3–4 grade.

La munte, iarna revine puternic. În Carpații Meridionali și Orientali va ninge viscolit, cu vânt ce poate ajunge la 130 km/h în zonele înalte. Joi, ninsoarea viscolită continuă, cu depunere de zăpadă și rafale de 120 km/h pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură. Vineri, cerul rămâne acoperit, cu ninsori și vânt puternic în întreaga zonă montană. Sâmbătă, temperaturile rămân foarte scăzute, vântul mai slab, dar ninsoarea continuă, iar stratul de zăpadă se adâncește la altitudini mari.