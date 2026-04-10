Vremea se încălzește în România. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteorologică pentru următoarele patru săptămâni, realizată pe baza modelărilor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).
Estimările indică o tendință generală de încălzire a vremii în România, cu abateri pozitive de temperatură față de mediile climatologice, în special în regiunile vestice și intracarpatice. Regimul precipitațiilor va rămâne, în ansamblu, apropiat de normal, însă sunt posibile perioade locale cu deficit de ploi.
Săptămâna 13 – 20 aprilie: temperaturi ușor peste normal în interiorul arcului carpatic
În prima săptămână a intervalului analizat, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât media obișnuită în regiunile intracarpatice. În restul țării, temperaturile se vor situa în jurul normelor climatologice.
Precipitațiile vor avea un caracter apropiat de normal la nivel național, fără abateri semnificative estimate.
Săptămâna 20 – 27 aprilie: încălzire ușoară în vest și nord-vest
Pentru a doua săptămână, ANM estimează temperaturi medii ușor peste normal în vestul și nord-vestul României. În celelalte regiuni, valorile termice vor rămâne în limitele obișnuite pentru această perioadă.
Cantitățile de precipitații sunt prognozate a fi în general conforme cu media multianuală.
Săptămâna 27 aprilie – 4 mai: temperaturi peste normal în zonele intracarpatice
În tranziția către luna mai, temperaturile medii vor continua să fie ușor peste normal în regiunile intracarpatice. În restul teritoriului, valorile termice se vor menține apropiate de mediile climatologice.
Regimul pluviometric va rămâne în general stabil, fără variații semnificative la nivel național.
Săptămâna 4 – 11 mai: vreme ușor mai caldă în nord-vestul țării
În prima săptămână din mai, ușoare abateri pozitive de temperatură sunt prognozate în extremitatea de nord-vest a României. În celelalte regiuni, valorile termice vor fi apropiate de normalul perioadei.
Precipitațiile vor fi, în general, în limitele climatologice obișnuite pentru acest interval.
Prognoza meteo în București
|Data
|Max (°C)
|Min (°C)
|Condiții
|5 Apr
|21
|4
|Variabil
|6 Apr
|23
|6
|Variabil
|7 Apr
|18
|4
|Variabil
|8 Apr
|15
|3
|Variabil
|9 Apr
|13
|0
|Noros
|10 Apr
|12
|2
|Ploaie
|11 Apr
|14
|3
|Ploaie
|12 Apr
|15
|4
|Parțial noros
|13 Apr
|17
|5
|Parțial noros
|14 Apr
|14
|6
|Noros
|15 Apr
|14
|7
|Parțial noros
|16 Apr
|16
|8
|Noros
|17 Apr
|18
|9
|Noros
|18 Apr
|18
|9
|Noros
|19 Apr
|17
|8
|Noros
|20 Apr
|19
|8
|Parțial noros
|21 Apr
|18
|7
|Parțial noros
|22 Apr
|16
|8
|Parțial noros
|23 Apr
|21
|10
|Parțial noros
|24 Apr
|22
|11
|Parțial noros
|25 Apr
|22
|11
|Parțial noros
|26 Apr
|22
|11
|Parțial noros
|27 Apr
|22
|11
|Parțial noros
|28 Apr
|20
|11
|Senin
|29 Apr
|20
|10
|Parțial noros
|30 Apr
|20
|9
|Senin
Sursa: accuweather.com
