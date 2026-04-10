Vremea se încălzește în România. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteorologică pentru următoarele patru săptămâni, realizată pe baza modelărilor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).

Estimările indică o tendință generală de încălzire a vremii în România, cu abateri pozitive de temperatură față de mediile climatologice, în special în regiunile vestice și intracarpatice. Regimul precipitațiilor va rămâne, în ansamblu, apropiat de normal, însă sunt posibile perioade locale cu deficit de ploi.

În prima săptămână a intervalului analizat, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât media obișnuită în regiunile intracarpatice. În restul țării, temperaturile se vor situa în jurul normelor climatologice.

Precipitațiile vor avea un caracter apropiat de normal la nivel național, fără abateri semnificative estimate.

Pentru a doua săptămână, ANM estimează temperaturi medii ușor peste normal în vestul și nord-vestul României. În celelalte regiuni, valorile termice vor rămâne în limitele obișnuite pentru această perioadă.

Cantitățile de precipitații sunt prognozate a fi în general conforme cu media multianuală.

În tranziția către luna mai, temperaturile medii vor continua să fie ușor peste normal în regiunile intracarpatice. În restul teritoriului, valorile termice se vor menține apropiate de mediile climatologice.

Regimul pluviometric va rămâne în general stabil, fără variații semnificative la nivel național.

În prima săptămână din mai, ușoare abateri pozitive de temperatură sunt prognozate în extremitatea de nord-vest a României. În celelalte regiuni, valorile termice vor fi apropiate de normalul perioadei.

Precipitațiile vor fi, în general, în limitele climatologice obișnuite pentru acest interval.

Data Max (°C) Min (°C) Condiții 5 Apr 21 4 Variabil 6 Apr 23 6 Variabil 7 Apr 18 4 Variabil 8 Apr 15 3 Variabil 9 Apr 13 0 Noros 10 Apr 12 2 Ploaie 11 Apr 14 3 Ploaie 12 Apr 15 4 Parțial noros 13 Apr 17 5 Parțial noros 14 Apr 14 6 Noros 15 Apr 14 7 Parțial noros 16 Apr 16 8 Noros 17 Apr 18 9 Noros 18 Apr 18 9 Noros 19 Apr 17 8 Noros 20 Apr 19 8 Parțial noros 21 Apr 18 7 Parțial noros 22 Apr 16 8 Parțial noros 23 Apr 21 10 Parțial noros 24 Apr 22 11 Parțial noros 25 Apr 22 11 Parțial noros 26 Apr 22 11 Parțial noros 27 Apr 22 11 Parțial noros 28 Apr 20 11 Senin 29 Apr 20 10 Parțial noros 30 Apr 20 9 Senin

Sursa: accuweather.com