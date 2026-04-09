Raportul marchează finalizarea Foii de Parcurs 2025 și prezintă progresele realizate pentru fiecare obiectiv stabilit în 2020. De asemenea, raportul conturează planul PMI pentru o creștere sustenabilă până în anul 2030 și ulterior, în cadrului așa numitului Plan de valoare 2030+.

„De mai bine de un deceniu, PMI a dat startul unei schimbări în industrie spre alte zone decât țigările, o transformare care depășește inovația din domeniul produselor și integrează modul în care alocăm capitalul, interacționăm cu părțile interesate și ne evaluăm succesul.”, a declarat Jacek Olczak, Group Chief Executive Officer, PMI. „Conceptul de schimbare în mișcare surprinde realitatea transformării: aceasta nu este un proiect cu o dată finală stabilită, ci un proces continuu de îmbunătățire, inovație și adaptare, care ne menține relevanți și rezilienți. Ne transformăm continuu deoarece piețele evoluează, știința avansează, așteptările părților interesate cresc, iar noi oportunități apar. Aceștia suntem noi: o companie aflată mereu în mișcare către un viitor mai bun, care refuză să stea pe loc chiar și când sărbătorim progresele de până acum. ”

Bazându-se pe progresele realizate de PMI în ultimul deceniu, raportul explică modul în care compania își consolidează resursele, capabilitățile și încrederea părților interesate, elemente esențiale pentru sustenabilitatea afacerii în deceniile următoare. Sustenabilitatea modelului de business reprezintă strategia PMI: este modul prin care compania își asigură resursele, gestionează riscurile, răspunde așteptărilor părților interesateși pregătește organizația pentru viitor. O afacere capabilă să livreze rezultate astăzi, protejând totodată capacitatea de a performa și în viitor.

Conform datelor PMI, în 2025, compania a înregistrat progrese semnificative în tranziția către un viitor fără fum: aproximativ 43,5 milioane de consumatori adulți folosesc produsele fără fum ale companieii, disponibile în 106ii piețe la nivel mondial. Veniturile nete realizate la nivel global din categoria produselor fără fum au atins 16,9 miliarde USD, reprezentând 41,5% din veniturile nete totale pentru 2025. iii

PMI a înregistrat, de asemenea, progrese importante în ceea ce privește principalii indicatori operaționali. 98% dintre partenerii comerciali cu care compania colaborează în canalul indirect retail, la nivel global, participă la programe comune de prevenire a accesului minorilor la produsele din tutun și nicotinăiv, iar 91% din volumul livrărilor este acoperit cu programe de prevenire a aruncării mucurilor de țigară.v

76% dintre angajații PMI la nivel mondial au avut acces la oportunități structurate de învățare care să îi ajute pe tot parcursul vieții.vi

99,6% dintre fermierii contractați care furnizează tutun pentru PMI au înregistrat un venit care le asigură un trai decent. Acest rezultat a fost posibil datorită inițiativelor care au vizat creșterea productivității fermelor și diversificarea surselor de venit.vii

99,3% din tutunul achiziționat a fost fără risc de defrișare netă a pădurilor naturale gestionate și fără conversia ecosistemelor naturale.viii

O reducere de 46% față de 2019 a emisiilor absolute de gaze cu efect de seră (Scope 1 și Scope 2 din Greenhouse Gas Protocol), compania atingând neutralitatea emisiilor de carbon în operațiunile sale directeix. În plus, emisiile absolute de gaze cu efect de seră din Scope 3 – categoria Păduri, Terenuri și Agricultură – au scăzut cu 31% față de 2010.x

„Am identificat șase priorități strategice care reflectă ceea ce contează cel mai mult pentru părțile interesate și pentru afacerea noastră: consumatorii și impactul produselor noastre asupra sănătății, circularitatea, schimbările climatice, natura și biodiversitatea, forța noastră de muncă și persoanele care lucrează în întregul lanț valoric. Toate sunt integrate în Planul nostru de valoare pentru perioada 2030+. Acest plan identifică zonele în care acțiunile noastre se intersectează cel mai mult cu cerințele de business. Prin el, ne asigurăm că inițiativele noastre generează rezultate concrete în diverse forme de capital și creăm o strategie amplă, dar orientată spre rezultate, ambițioasă, dar pragmatică și profund integrată în modul în care operăm și creștem.”, a declarat Jennifer Motles, Chief Sustainability Officer, PMI. „Planul nostru precizează clar ceea ce controlăm direct și ceea ce necesită acțiunea și colaborarea cu alte părți, și devine o bază solidă pentru acțiuni eficiente. Acesta este spiritul cu care prezentăm Planul de valoare 2030+: ca pe o invitație la dialog, o platformă de colaborare și un plan de parcurs pentru următorul capitol: să transformăm sustenabilitatea în valoare de business durabilă.”

În România, 2025 a fost anul în care compania a făcut progrese importante în misiunea de a construi un viitor fără fum. Philip Morris România și-a consolidat capacitatea de a răspunde nevoilor tot mai diverse ale consumatorilor adulți prin strategia comercială „multicategory” care include categorii variate de produse fără fum, între care se numără dispozitivele care încălzesc tutunul şi pliculeţele cu nicotină pentru uz oral. Compania și-a întărit prezența la punctele de vânzare partenere și a extins rețeaua de brand retail, ajungând la o rețea de 150 puncte de vânzare dedicate produselor fără fum.

Dincolo de progresele de business, compania a fost certificată ca Angajator de Top, o recunoaștere a excelenței demonstrate în practicile de resurse umane. Numărul angajaților din cele două entități prin care PMI activează în România a ajuns la peste 1.500 de persoane, iar în total, PMI generează aproximativ 9.000 de locuri de muncă directe, indirecte și induse și derulează relații comerciale cu peste 4.000 de furnizori locali integrați într-un lanț de valoare stabil și competitiv. 2025 a fost și anul în care compania și-a consolidat angajamentul față de sustenabilitate și a făcut pași importanți în direcția transformării sustenabile a fabricii din Otopeni.

Astfel, au fost puse în funcțiune peste 6.100 de panouri solare, cu o capacitate instalată de 3,4 MWp, una dintre cele mai mari instalații de panouri solare bifaciale din țară destinate producerii de energie verde. Fabrica a obținut certificarea Zero Waste nivel GOLD din partea TÜV SÜD. De asemenea, certificarea Alliance for Water Stewardship a fost reînnoită, ceea ce atestă respectarea celor mai înalte standarde de utilizare sustenabilă a apei.

„Raportul de valoare 2025 oferă o perspectivă cuprinzătoare și integrată asupra strategiei, managementului, performanței și direcțiilor de viitor ale PMI în raport cu cele mai importante teme legate de sustenabilitate.”, a declarat Roxana Pîntea, Director External Affairs, Philip Morris România. „Pentru piața din România, raportul conectează clar progresul global cu activitatea pe care o desfășurăm la nivel local și demonstrează modul în care transformarea PMI generează valoare concretă pentru consumatorii adulți, parteneri și comunități. Producem valoare pentru economia și societatea românească și suntem un partener de încredere al statului român, prin investițiile constante, contribuția solidă la bugetul de stat și rolul nostru important în crearea și susținerea a circa 9.000 de locuri de muncă directe, indirecte şi induse. Prin implicare consecventă în comunitate, susținem dezvoltarea pe termen lung și contribuim la consolidarea unui ecosistem socio-economic durabil.”

Planul de valoare 2030+ al PMI trasează direcția pentru următoarea etapă a companiei: o continuare a „schimbării în mișcare”, care a definit evoluția PMI în ultimul deceniu. Planul se concentrează pe accelerarea dezvoltării portofoliului de produse fără fum, cu scopul de a lăsa țigările în urmă, și pe explorarea unor noi direcții de dezvoltare în domeniul wellness. În același timp, planul se axează pe practici responsabile de vânzare și marketing, investiții în capitalul uman și natural și consolidarea rezilienței operaționale care susține crearea de valoare sustenabilă pe termen lung.

Raportul de valoare 2025 al PMI a fost elaborat având în vedere Standardele Universale privind Inițiativele Globale de Raportare (2021) și standardele relevante specifice diferitelor teme. Acest raport urmează ghidajul International Sustainability Standards Board (ISSB) al IFRS Foundation, inclusiv standardele SASB, principiile Integrated Thinking și Integrated Reporting Framework. Începând cu ciclul de raportare 2025, compania și-a redenumit raportarea anuală din „Raport Integrat” în „Raport de valoare”, pentru a reflecta angajamentul față de transparență și modul în care creează, păstrează și amplifică valoarea pe termen scurt, mediu și lung. Raportul de valoare continuă să construiască pe baza raportărilor integrate anterioare, oferind o perspectivă cuprinzătoare și integrată asupra strategiei, managementului, performanței și perspectivelor PMI în raport cu cele mai importante teme legate de sustenabilitate.

Pe www.pmi.com/sustainability sunt disponibile mai multe informații și întregul Raport de valoare 2025, precum și Poveștile de impact, exemple locale care ilustrează impactul companiei în comunitățile din întreaga lume, inclusiv din România.

Philip Morris International este o companie internațională de top din domeniul bunurilor de larg consum care și-a propus să construiască un viitor fără fum și să își extindă, pe termen lung, portofoliul cu produse din afara sectorului de produse care conțin tutun sau nicotină. Portofoliul actual de produse al companiei constă, în principal, în țigări și produse fără fum, inclusiv produse care încălzesc tutunul fără să îl ardă și pliculețe cu nicotină.

Produsele fără fum dezvoltate de PMI sunt disponibile pentru vânzare în peste 105 piețe, iar cu începere din 31 decembrie 2025, PMI estimează că peste 43 milioane de adulți din întreaga lume utilizează produsele fără fum dezvoltate de companie; mulți dintre aceștia au renunțat la țigări sau și-au redus semnificativ consumul. Produsele fără fum au reprezentat aproximativ 41,5% din veniturile nete totale ajustate ale PMI în 2025.

Din 2008, PMI a investit peste 16 miliarde USD pentru a dezvolta, fundamenta științific și comercializa produse inovatoare fără fum pentru adulții care altfel ar continua să fumeze, cu scopul de a opri complet vânzarea țigărilor. Pentru aceasta au fost construite capacități de evaluare științifică de nivel mondial, în special în domenii preclinice, cum ar fi toxicologia sistemelor, în cercetarea clinică și comportamentală, cât și în studii ulterioare introducerii pe piață.

În urma unei analize solide bazate pe dovezi științifice, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a autorizat comercializarea produsului snus General și a pliculețelor cu nicotină ZYN de la Swedish Match și a unor versiuni ale dispozitivului IQOS dezvoltat de PMI, precum și a consumabilelor aferente, primele astfel de autorizații din categoriile respective. Versiuni ale dispozitivului IQOS și ale consumabilelor aferente, precum și ale produsului snus General au obținut pentru prima oară și autorizarea ca produse din tutun cu risc modificat din partea FDA. Cu o bază solidă și o expertiză semnificativă în științele vieții, PMI are ambiția ca, pe termen lung, să se extindă în domeniile wellness.

