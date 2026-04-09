Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă la nivel național, începând de joi și până sâmbătă dimineață, care anunță o schimbare bruscă a vremii.

„Pe parcursul zilei de joi (9 aprilie), temporar vor fi intensificări ale vântului în centrul, estul şi sud-vestul ţării, cu viteze în general de 45…55 km/h, iar la munte, local vor fi rafale de peste 50…70 km/h”, au transmis meteorologii.

Această instabilitate atmosferică este determinată de pătrunderea unei mase de aer rece, care aduce condiții mai apropiate de iarnă decât de primăvară.

Ninsori în aprilie: unde se depune strat de zăpadă

Unul dintre cele mai neobișnuite aspecte ale acestui episod meteo este revenirea ninsorilor în mai multe zone ale țării.

„Îndeosebi în centrul, estul şi sudul ţării temporar vor fi precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare. În estul şi sud-estul Transilvaniei se va depune strat de zăpadă de 3…6 cm”, potrivit ANM.

La munte, situația este și mai accentuată:

„La munte va ninge şi mai ales la altitudini mari în Carpaţii Meridionali şi Orientali se va depune strat de zăpadă (în medie de 5…10 cm)”, mai anunță meteorologii.

Aceste fenomene sunt rare pentru această perioadă și pot afecta atât traficul rutier, cât și activitățile economice din zonele vizate.

Pe lângă precipitații, principalul element de îngrijorare este scăderea temperaturilor sub valorile obișnuite pentru luna aprilie.

„Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, iar pe parcursul nopţilor local în jumătatea de nord a teritoriului şi izolat în rest vor fi minime negative şi se va produce brumă”, au precizat meteorologii.

Aceste condiții pot avea un impact direct asupra agriculturii, în special asupra culturilor timpurii, pomilor fructiferi și viței-de-vie, care sunt sensibile la înghețul de primăvară.

Situația din București: ploaie, lapoviță și frig

Și în București, vremea se menține rece, cu temperaturi sub mediile multianuale.

„Cerul va avea înnorări şi după orele amiezii, temporar va ploua, iar în cursul nopţii vor fi posibile precipitaţii şi sub formă de lapoviţă. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 11…13 grade, iar cea minimă de 1…3 grade”, a transmis ANM.

Pentru ziua de vineri, situația nu se schimbă semnificativ:

„Cerul va avea înnorări şi temporar va ploua slab, iar vântul va sufla slab până la moderat. În intervalul 09 aprilie, ora 10 – 11 aprilie, ora 10, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare o informare meteorologică pentru vreme deosebit de rece”, au mai transmis meteorologii.

Condițiile meteo dificile au început deja să afecteze circulația rutieră în zonele montane și submontane.

CNAIR a anunțat că utilajele de deszăpezire au intervenit în mai multe județe.

În Prahova, se acționează pe DN1 și DN1A, unde ninge și s-a depus strat de zăpadă. În Argeș, ninsorile au afectat zona montană, iar utilajele intervin pe DN7C – Transfăgărășan.

Aceste intervenții sunt necesare pentru menținerea circulației în condiții de siguranță, însă autoritățile avertizează că șoferii trebuie să fie prudenți.

Regiune Fenomene Centru lapoviță, ninsoare, vânt Est precipitații mixte, vânt Sud ploi, lapoviță Transilvania (SE) strat de zăpadă 3–6 cm Carpați ninsoare, strat 5–10 cm București ploi, posibil lapoviță, frig

Autoritățile recomandă:

adaptarea vitezei la condițiile de drum

echiparea corespunzătoare a autovehiculelor

evitarea deplasărilor inutile în zonele afectate

protejarea culturilor sensibile la îngheț

Pentru populație, este importantă îmbrăcămintea adecvată și evitarea expunerii prelungite la temperaturi scăzute, mai ales pe timpul nopții.

Episodul de vreme rece din aprilie este unul atipic, dar nu fără precedent. Specialiștii atrag atenția că astfel de variații bruște devin tot mai frecvente.

Deși temperaturile vor reveni treptat la normal în perioada următoare, impactul pe termen scurt – asupra agriculturii, traficului și activităților zilnice – poate fi semnificativ.