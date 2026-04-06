Vreme severă în România. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări și informări meteorologice valabile la nivel național, care anunță o perioadă de instabilitate accentuată până în dimineața zilei de joi.

Vremea va fi caracterizată de intensificări ale vântului, scădere semnificativă a temperaturilor și apariția precipitațiilor mixte, inclusiv ninsoare la munte.

În intervalul 6–9 aprilie, vântul va sufla cu intensificări temporare în majoritatea zonelor țării:

  • 45–60 km/h în zonele joase
  • 50–70 km/h în regiunile aflate sub Cod galben
  • 70–100 km/h la munte
  • până la 120 km/h pe crestele montane înalte

Zonele cele mai afectate includ Transilvania, Moldova, Oltenia, Maramureș, nordul Crișanei, dar și sud-estul țării în anumite intervale.

Cod galben de vânt în România

Meteorologii au emis mai multe avertizări Cod galben, valabile pe intervale scurte, dar succesive:

Luni, 6 Aprilie

  • Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Crișanei
  • Rafale: până la 70 km/h
  • La munte: până la 100 km/h pe creste

Luni spre marți

  • Zone din centrul țării
  • Carpații Meridionali și Carpații de Curbură
  • Rafale: 70–100 km/h la altitudine mare

Marți, 7 Aprilie

  • Transilvania, Oltenia, Moldova, Maramureș, Muntenia, Dobrogea
  • Rafale generale: 50–70 km/h
  • La munte: 70–120 km/h în zonele înalte

Răcire accentuată a vremii

Începând din noaptea de marți spre miercuri, România va intra într-un proces de răcire semnificativă, care va persista până la începutul săptămânii viitoare.

Efecte principale:

  • temperaturi sub media normală a perioadei
  • senzație accentuată de frig din cauza vântului
  • formarea locală a brumei în zonele joase

Odată cu pătrunderea aerului rece, vor apărea:

  • precipitații mixte în centrul, estul și sud-estul țării
  • ninsoare la munte, în special în Carpații Meridionali și Orientali
  • strat nou de zăpadă: local 10–15 cm
  • viscol în zonele înalte

De asemenea, cantitățile de apă pot ajunge la 10–20 l/mp, ceea ce poate accentua condițiile de instabilitate.

Având în vedere intensitatea fenomenelor, specialiștii recomandă:

  • evitarea deplasărilor în zone montane expuse
  • atenție la obiecte instabile (acoperișuri, copaci, panouri)
  • prudență în trafic din cauza vântului lateral
  • informare constantă din surse oficiale ANM

Prognoza meteo luni, 6 Aprilie, în București

Zi Dată Temperatură Descriere Noaptea Șanse precipitații
Azi 06.04 23° / 8° Predominant însorit Mai mult senin 2%
Marți 07.04 19° / 6° Predominant însorit Senin spre parțial noros 4%
Miercuri 08.04 14° / 3° Parțial însorit Parțial noros 23%
Joi 09.04 12° / 3° Una sau două averse scurte Noros 62%
Vineri 10.04 11° / 2° Predominant noros Se înseninează 22%
Sâmbătă 11.04 12° / 4° Înnorare accentuată Ploaie 25%
Duminică 12.04 11° / 5° Ploaie în descreștere Șanse de ploaie 83%
Luni 13.04 12° / 6° Noros Câteva averse, apoi ploaie constantă 25%
Marți 14.04 16° / 7° Perioade de ploaie Senin 68%
Miercuri 15.04 18° / 7° Parțial însorit Parțial noros 5%

Sursa: AccuWeather