Vreme severă în România. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări și informări meteorologice valabile la nivel național, care anunță o perioadă de instabilitate accentuată până în dimineața zilei de joi.

Vremea va fi caracterizată de intensificări ale vântului, scădere semnificativă a temperaturilor și apariția precipitațiilor mixte, inclusiv ninsoare la munte.

În intervalul 6–9 aprilie, vântul va sufla cu intensificări temporare în majoritatea zonelor țării:

45–60 km/h în zonele joase

50–70 km/h în regiunile aflate sub Cod galben

70–100 km/h la munte

până la 120 km/h pe crestele montane înalte

Zonele cele mai afectate includ Transilvania, Moldova, Oltenia, Maramureș, nordul Crișanei, dar și sud-estul țării în anumite intervale.

Meteorologii au emis mai multe avertizări Cod galben, valabile pe intervale scurte, dar succesive:

Luni, 6 Aprilie

Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Crișanei

Rafale: până la 70 km/h

La munte: până la 100 km/h pe creste

Luni spre marți

Zone din centrul țării

Carpații Meridionali și Carpații de Curbură

Rafale: 70–100 km/h la altitudine mare

Marți, 7 Aprilie

Transilvania, Oltenia, Moldova, Maramureș, Muntenia, Dobrogea

Rafale generale: 50–70 km/h

La munte: 70–120 km/h în zonele înalte

Începând din noaptea de marți spre miercuri, România va intra într-un proces de răcire semnificativă, care va persista până la începutul săptămânii viitoare.

Efecte principale:

temperaturi sub media normală a perioadei

senzație accentuată de frig din cauza vântului

formarea locală a brumei în zonele joase

Odată cu pătrunderea aerului rece, vor apărea:

precipitații mixte în centrul, estul și sud-estul țării

ninsoare la munte, în special în Carpații Meridionali și Orientali

strat nou de zăpadă: local 10–15 cm

viscol în zonele înalte

De asemenea, cantitățile de apă pot ajunge la 10–20 l/mp, ceea ce poate accentua condițiile de instabilitate.

Având în vedere intensitatea fenomenelor, specialiștii recomandă:

evitarea deplasărilor în zone montane expuse

atenție la obiecte instabile (acoperișuri, copaci, panouri)

prudență în trafic din cauza vântului lateral

informare constantă din surse oficiale ANM

Zi Dată Temperatură Descriere Noaptea Șanse precipitații Azi 06.04 23° / 8° Predominant însorit Mai mult senin 2% Marți 07.04 19° / 6° Predominant însorit Senin spre parțial noros 4% Miercuri 08.04 14° / 3° Parțial însorit Parțial noros 23% Joi 09.04 12° / 3° Una sau două averse scurte Noros 62% Vineri 10.04 11° / 2° Predominant noros Se înseninează 22% Sâmbătă 11.04 12° / 4° Înnorare accentuată Ploaie 25% Duminică 12.04 11° / 5° Ploaie în descreștere Șanse de ploaie 83% Luni 13.04 12° / 6° Noros Câteva averse, apoi ploaie constantă 25% Marți 14.04 16° / 7° Perioade de ploaie Senin 68% Miercuri 15.04 18° / 7° Parțial însorit Parțial noros 5%

Sursa: AccuWeather