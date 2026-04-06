Vreme severă în România
Vreme severă în România. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări și informări meteorologice valabile la nivel național, care anunță o perioadă de instabilitate accentuată până în dimineața zilei de joi.
Vremea va fi caracterizată de intensificări ale vântului, scădere semnificativă a temperaturilor și apariția precipitațiilor mixte, inclusiv ninsoare la munte.
În intervalul 6–9 aprilie, vântul va sufla cu intensificări temporare în majoritatea zonelor țării:
- 45–60 km/h în zonele joase
- 50–70 km/h în regiunile aflate sub Cod galben
- 70–100 km/h la munte
- până la 120 km/h pe crestele montane înalte
Zonele cele mai afectate includ Transilvania, Moldova, Oltenia, Maramureș, nordul Crișanei, dar și sud-estul țării în anumite intervale.
Cod galben de vânt în România
Meteorologii au emis mai multe avertizări Cod galben, valabile pe intervale scurte, dar succesive:
Luni, 6 Aprilie
- Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Crișanei
- Rafale: până la 70 km/h
- La munte: până la 100 km/h pe creste
Luni spre marți
- Zone din centrul țării
- Carpații Meridionali și Carpații de Curbură
- Rafale: 70–100 km/h la altitudine mare
Marți, 7 Aprilie
- Transilvania, Oltenia, Moldova, Maramureș, Muntenia, Dobrogea
- Rafale generale: 50–70 km/h
- La munte: 70–120 km/h în zonele înalte
Răcire accentuată a vremii
Începând din noaptea de marți spre miercuri, România va intra într-un proces de răcire semnificativă, care va persista până la începutul săptămânii viitoare.
Efecte principale:
- temperaturi sub media normală a perioadei
- senzație accentuată de frig din cauza vântului
- formarea locală a brumei în zonele joase
Odată cu pătrunderea aerului rece, vor apărea:
- precipitații mixte în centrul, estul și sud-estul țării
- ninsoare la munte, în special în Carpații Meridionali și Orientali
- strat nou de zăpadă: local 10–15 cm
- viscol în zonele înalte
De asemenea, cantitățile de apă pot ajunge la 10–20 l/mp, ceea ce poate accentua condițiile de instabilitate.
Având în vedere intensitatea fenomenelor, specialiștii recomandă:
- evitarea deplasărilor în zone montane expuse
- atenție la obiecte instabile (acoperișuri, copaci, panouri)
- prudență în trafic din cauza vântului lateral
- informare constantă din surse oficiale ANM
Prognoza meteo luni, 6 Aprilie, în București
|Zi
|Dată
|Temperatură
|Descriere
|Noaptea
|Șanse precipitații
|Azi
|06.04
|23° / 8°
|Predominant însorit
|Mai mult senin
|2%
|Marți
|07.04
|19° / 6°
|Predominant însorit
|Senin spre parțial noros
|4%
|Miercuri
|08.04
|14° / 3°
|Parțial însorit
|Parțial noros
|23%
|Joi
|09.04
|12° / 3°
|Una sau două averse scurte
|Noros
|62%
|Vineri
|10.04
|11° / 2°
|Predominant noros
|Se înseninează
|22%
|Sâmbătă
|11.04
|12° / 4°
|Înnorare accentuată
|Ploaie
|25%
|Duminică
|12.04
|11° / 5°
|Ploaie în descreștere
|Șanse de ploaie
|83%
|Luni
|13.04
|12° / 6°
|Noros
|Câteva averse, apoi ploaie constantă
|25%
|Marți
|14.04
|16° / 7°
|Perioade de ploaie
|Senin
|68%
|Miercuri
|15.04
|18° / 7°
|Parțial însorit
|Parțial noros
|5%
Sursa: AccuWeather
