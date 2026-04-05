Românii se vor bucura de o zi de luni, 6 aprilie 2026, cu aspect estival, însă veștile de la meteorologii ANM indică o schimbare radicală a regimului termic imediat după acest scurt interval de răsfăț.

Potrivit reprezentanților Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), prima zi a săptămânii va aduce valori termice neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, maximele urmând să atingă pragul de 25 de grade Celsius în anumite regiuni ale țării.

Această fereastră de vreme frumoasă va fi însă rapid închisă de un front de aer rece care va mătura teritoriul României începând de marți, marcând debutul unui episod de instabilitate și răcire care va persista pe parcursul întregii săptămâni, afectând inclusiv zilele de sărbătoare.

Meteorologul ANM Alexandra Roșioară a explicat că valorile termice de luni se vor situa considerabil peste mediile multianuale specifice perioadei, cu maxime cuprinse între 15 și 25 de grade, scrie hotnews.ro. Totuși, începând de marți, mercurul din termometre va înregistra o scădere semnificativă față de ziua precedentă.

Specialistul a precizat că temperaturile se vor stabiliza inițial în jurul normelor climatologice, variind între 8 și 19 grade, însă tendința de răcire va continua să se accentueze în zilele următoare.

„Luni, valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale specifice perioadei, astfel că temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 25 de grade. Însă de marți acestea vor marca o scădere față de ziua anterioară și se vor situa în general în jurul mediilor multianuale. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 19 grade. Aceste temperaturi sub mediile multianuale se păstrează până la sfârșitul săptămânii”, a explicat Alexandra Roșioară.

Impactul masei de aer rece va fi resimțit cel mai puternic începând de miercuri, când valorile termice vor continua să scadă în toată țara, situându-se sub pragul normal pentru acest interval. Alexandra Roșioară a subliniat că maximele se vor încadra între doar 6 și 16 grade Celsius.

Mai mult, datele actuale colectate de meteorologi indică faptul că acest regim termic scăzut se va menține până la sfârșitul săptămânii.

Deși tendința generală este de stabilizare, temperaturile vor rămâne sub mediile obișnuite inclusiv în noaptea de Înviere și în prima zi de Paște, ceea ce înseamnă că cei care vor participa la slujbele religioase sau vor petrece timp în aer liber vor trebui să se pregătească pentru o vreme destul de tăioasă.

„Chiar dacă tendința este ca temperaturile să nu mai scadă chiar atât de mult, toată săptămâna vor rămâne sub medii, inclusiv în noaptea de Înviere și în prima zi de Paște”, a explicat meteorologul ANM.

Iată ce transmitea și Elena Mateescu cu privire la starea vremii începând de mâine, 6 aprilie 2026.

„Săptămâna viitoare va debuta cu valori de până la 24 de grade Celsius, în partea de S-V a ţării. Mai avem până la Paşte, însă, dacă în primele zile din săptămâna de dinainte de Paşte vor fi caracterizate de temperaturi mai ridicate pentru perioada respectivă (24 grade), vom monitoriza atent situaţia pentru a veni cu o prognoză specializată”, a explicat Elena Mateescu.

Pe lângă scăderea temperaturilor, instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența prin precipitații care se vor extinde treptat la nivelul întregii țări. Alexandra Roșioară a precizat că ploile vor apărea încă de luni, inițial pe arii restrânse în Moldova, Maramureș, Crișana și Transilvania, urmând ca noaptea să cuprindă și Dobrogea.

În zonele montane, la altitudini mari, în special în Carpații Orientali, se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, însoțite izolat de descărcări electrice, spune reprezentanta ANM.

Începând de marți, 7 aprilie 2026, aria ploilor se va extinde, iar la munte condițiile devin specifice iernii, meteorologul menționând că se va depune un strat nou de zăpadă.

„Marți, pe parcursul zilei va ploua izolat în Nord-Est, iar în a doua jumătate a zile vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie în Moldova, Dobrogea și în Estul Munteniei și al Transilvaniei, iar la munte local vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă”, a explicat specialistul ANM.

În Capitală, deși începutul de săptămână va fi cald, cu maxime de 23 de grade, marți și miercuri vor aduce o scădere a valorilor termice până la 17 grade, fiind posibile și ploi slabe spre dimineață, însoțite de un vânt moderat.