Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo valabilă de luni, ora 10:00, până marți dimineață, care anunță intensificări ale vântului și precipitații în cea mai mare parte a țării.

Zonele cele mai afectate de rafale vor fi Moldova și Dobrogea, dar și estul Munteniei, precum și vestul și sud-vestul Olteniei. În aceste regiuni, vântul va atinge viteze semnificative, accentuând senzația de frig și disconfort.

„Temporar, vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei şi a Dobrogei, local în jumătatea estică a Munteniei şi în vestul şi sud-vestul Olteniei, cu viteze în general de 40…50 km/h. Va ploua în majoritatea regiunilor şi pe alocuri se vor mai acumula cantităţi de apă de 10…25 l/mp. La munte, la altitudini mai mari de 1.600 m, vor fi precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare”, au transmis meteorologii.

Precipitațiile vor fi prezente în majoritatea regiunilor, iar în anumite zone cantitățile de apă pot deveni semnificative, ajungând până la 25 de litri pe metru pătrat.

Aceste condiții pot duce la acumulări temporare de apă, în special în zonele urbane sau în regiunile cu drenaj deficitar. În plus, combinația dintre ploi și vânt poate crea probleme de vizibilitate și dificultăți în trafic.

La altitudini de peste 1.600 de metri, ploile se vor transforma în ninsoare, semn că masa de aer rece începe să se instaleze în zona montană.

Acest lucru ar putea afecta activitățile turistice și circulația în zonele înalte, unde condițiile de iarnă pot reveni temporar, chiar și la final de martie.

În București, vremea va fi predominant închisă pe parcursul zilei de luni, cu cer noros și ploi slabe, trecătoare.

Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări majore, însă temperaturile vor rămâne modeste pentru această perioadă. Maxima zilei va ajunge în jurul valorii de 14 grade, în timp ce pe timpul nopții temperaturile vor coborî între 4 și 6 grade Celsius.

Informarea emisă de ANM este în vigoare până marți dimineață, iar meteorologii recomandă prudență, în special în zonele afectate de vânt și precipitații.

După acest episod de instabilitate, vremea ar putea intra într-un proces de stabilizare, însă valorile termice vor rămâne apropiate de cele normale pentru această perioadă.