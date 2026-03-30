În județul Vrancea, situația hidrologică de pe râul Putna rămâne critică, după ce nivelul apei a depășit cota de inundație cu aproximativ 40 de centimetri. Fenomenul este monitorizat permanent de specialiștii de la Apele Române, care avertizează că vârful viiturii este încă în desfășurare și menține un risc ridicat de revărsare în zona localității Mirceștii Vechi.

”Vârful maxim al viituri formate pe râul Putna, la Mirceşti, este în plină desfăşurare până astăzi la ora 12.00, cota de inundaţie fiind depăşită cu circa 40 de cm. În prezent, râul Putna se află sub avertizare hidrologică Cod portocaliu, existând în continuare risc de producere a unor revărsări”, a transmis, luni, Administraţia Naţională Apele Române.

Pentru a limita efectele creșterii debitelor, autoritățile au mobilizat rapid echipe de intervenție și au instalat infrastructură provizorie de apărare pe sute de metri. Au fost montate panouri metalice mobile pe o lungime de aproximativ 500 de metri, completate de un dig realizat din mii de saci de nisip, menit să reducă presiunea apei asupra zonelor locuite.

În același timp, echipele operative ale administrației bazinale Siret intervin cu utilaje grele și resurse logistice pentru consolidarea digurilor și extinderea barierelor de protecție, în funcție de evoluția nivelului râului.

Deși până în prezent nu au fost raportate locuințe inundate, aproximativ 20 de persoane s-au autoevacuat preventiv, mutându-se la rude. Măsura a fost luată pentru a elimina orice risc în cazul unei posibile creșteri suplimentare a nivelului apei în orele următoare.

Autoritățile continuă monitorizarea permanentă a cursului de apă, întrucât codul portocaliu de inundații rămâne în vigoare, iar condițiile hidrologice pot evolua rapid.

În paralel, pe râul Siret, viitura a fost gestionată fără incidente majore. Debitul crescut a fost atenuat cu ajutorul acumulărilor hidrotehnice administrate de Hidroelectrica, în special prin lacurile de acumulare de la Călimănești și Movileni.

Aceste infrastructuri au preluat inclusiv aportul semnificativ de apă provenit de pe râul Trotuș, unde debitul a ajuns la aproximativ 700 metri cubi pe secundă, reducând astfel presiunea asupra zonelor din aval.

Hidrologii au emis o avertizare de tip cod portocaliu de inundații pentru mai multe cursuri de apă din județele Covasna, Harghita, Vrancea și Bacău, în contextul precipitațiilor prognozate și al creșterii semnificative a debitelor pe râurile interioare. Măsura este valabilă în intervalul 29 martie, ora 18:00 – 30 martie, ora 12:00, potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

În intervalul 29 martie, ora 18:00 – 30 martie, ora 12:00, este instituit cod portocaliu pe următoarele bazine hidrografice:

Râul Negru – bazin amonte confluență cu râul Covasna (județele Covasna, Harghita)

Râul Putna – bazin amonte S.H. Colacu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Colacu; inclusiv sectorul S.H. Mircești (județul Vrancea)

Râul Trotuș – bazin amonte S.H. Ghimeș-Făget și afluenții de dreapta aferenți sectorului aval S.H. Ghimeș-Făget – amonte S.H. Vrânceni (județele Harghita, Bacău, Covasna)

Pentru intervalul 29 martie, ora 13:00 – 30 martie, ora 24:00, este activ cod galben pe următoarele bazine hidrografice: