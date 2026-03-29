Datele indică faptul că peste 90% dintre respondenți consideră esențială o formă de protecție împotriva daunelor provocate accidental altor persoane. Cu toate acestea, doar aproximativ 1 din 5 români deține o poliță de răspundere civilă, ceea ce evidențiază o rată scăzută de acoperire financiară la nivel național.

În România sunt active în jur de 1,3 milioane de contracte pentru astfel de asigurări, conform datelor disponibile ale autorităților de supraveghere financiară.

Experiențele de viață arată că astfel de incidente sunt frecvente. Aproximativ 40% dintre români spun că au fost cel puțin o dată afectați de o pagubă produsă accidental de o altă persoană.

În mai mult de jumătate dintre aceste cazuri, situația a generat cheltuieli neprevăzute pentru cei afectați. Restul au reușit să rezolve conflictul pe cale amiabilă, fără costuri directe.

În percepția respondenților, cele mai importante situații în care o poliță ar fi utilă sunt:

Inundațiile accidentale produse vecinilor – 68%

Accidente cu bicicleta sau trotineta electrică – 30,1%

Distrugerea bunurilor altor persoane de către copii – 24%

Incidente cauzate de animale de companie – 22,7%

Aceste rezultate arată că riscurile apar atât în locuință, cât și în timpul activităților zilnice sau recreative.

Chiar dacă românii recunosc importanța unei asigurări de răspundere civilă, mulți continuă să se bazeze pe ideea că accidentele nu li se vor întâmpla.

Specialiștii din asigurări subliniază că astfel de evenimente sunt imprevizibile și pot genera costuri semnificative, uneori de ordinul zecilor sau sutelor de mii de lei, în funcție de gravitatea pagubelor.

Pe fondul acestor riscuri, Allianz-Țiriac a dezvoltat produsul „My Apologies”, o asigurare de răspundere civilă care acoperă daunele provocate accidental altor persoane sau bunurilor acestora.

Polița este gândită pentru mai multe profiluri de clienți: familii cu copii, proprietari de locuințe, chiriași, posesori de animale de companie sau persoane active în sporturi de agrement.

Varianta extinsă include acoperiri suplimentare pentru:

utilizatori de biciclete și trotinete electrice

persoane care practică sporturi extreme

studenți care au bunuri în custodie

persoane care locuiesc temporar în alte țări europene

Asigurarea oferă despăgubiri de până la 100.000 de lei în pachetul standard și până la 500.000 de lei în varianta extinsă.

Un avantaj important este procesul de achiziție complet digital, disponibil online sau prin aplicație mobilă, ceea ce simplifică accesul la protecție financiară.

În plus, polița poate include automat membrii familiei sau alte persoane care locuiesc în aceeași gospodărie, fără costuri suplimentare.

Asigurarea poate fi combinată cu alte produse precum polițele de locuință sau CASCO, oferind un pachet integrat de protecție financiară.

Această abordare permite extinderea acoperirii și obținerea unor beneficii suplimentare, inclusiv reduceri de cost.