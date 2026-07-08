Vremea se schimbă brusc în România. Avertisment de la ANM. Urmează furtuni și vijelii de astăzi, 8 iulie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o schimbare a vremii în București, unde, începând de miercuri după-amiază, sunt prognozate fenomene de instabilitate atmosferică, însoțite de intensificări ale vântului, averse și descărcări electrice.

Potrivit informațiilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în intervalul miercuri, 8 iulie, ora 10:00 – 23:00, vremea va fi călduroasă în prima parte a zilei, însă după-amiaza va deveni instabilă.

Sunt așteptate perioade cu intensificări ale vântului, cu viteze cuprinse, în general, între 50 și 70 km/h, vijelii, averse cu cantități de apă de 5-15 litri pe metru pătrat și descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la valori de 30-32 de grade Celsius.

„Vremea va fi călduroasă, dar va deveni instabilă începând cu orele după-amiezii, când vor fi perioade cu intensificări ale vântului (viteze în general de 50…70 km/h), vijelii, averse (5…15 l/mp) și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 30…32 de grade. Valorile termice, în scădere față de ziua anterioară, se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei, mai accentuate după-amiaza și seara când vor fi averse (10…20 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil vijelii (viteze în general de 50…60 km/h). Temperatura maximă va fi de 26…28 de grade. În intervalul 08 iulie, ora 10 – 08 iulie, ora 23, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ”, a transmis ANM.

Pentru intervalul 9 iulie, ora 9:00 – 10 iulie, ora 2:00, ANM estimează o răcire a vremii, valorile termice urmând să fie mai scăzute decât în ziua precedentă și sub mediile multianuale specifice acestei perioade.

Cerul va fi temporar noros pe parcursul zilei, iar în a doua parte a zilei și spre seară înnorările se vor accentua. Meteorologii prognozează averse cu cantități de apă de 10-20 litri pe metru pătrat, descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil vijelii, cu rafale de 50-60 km/h. Temperatura maximă se va încadra între 26 și 28 de grade Celsius.

Capitala se va afla, miercuri, între orele 10:00 și 23:00, sub o avertizare Cod galben de intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică și averse.

De asemenea, în intervalul 9 iulie, ora 12:00 – 10 iulie, ora 2:00, Bucureștiul va fi vizat de un al doilea Cod galben, emis pentru vreme instabilă, cu averse însemnate cantitativ.