ANRE schimbă regulile pentru comunitățile energiei regenerabile. Participarea la piața angro și utilizarea stocării primesc un nou cadru

Gruia Dufaut & Asociații atrage atenția asupra noilor reguli care vizează comunitățile energiei regenerabile, după adoptarea unui ordin al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Casa de avocatură arată că noile prevederi stabilesc condițiile de participare la piețele angro de energie electrică, obligațiile operatorilor și modul de utilizare a capacităților de stocare pentru furnizarea de servicii către rețelele electrice. Totodată, ANRE a aprobat procedura de constituire a Registrului Național al comunităților de energie.

Noile reglementări privind comunitățile energiei regenerabile marchează o etapă importantă în adaptarea pieței de energie electrică la modelul european, care încurajează implicarea activă a consumatorilor și integrarea resurselor energetice distribuite, arată o analiză realizată de Gruia Dufaut & Asociații.

Prin Ordinul ANRE nr. 9/2026 au fost aprobate regulile referitoare la participarea comunităților de energie din surse regenerabile și a comunităților de energie ale cetățenilor la piețele angro de energie electrică. Actul normativ stabilește, în același timp, condițiile în care capacitățile de stocare pot fi utilizate pentru furnizarea de servicii către operatorii de rețea.

Totodată, prin Ordinul nr. 50 din 25 iunie 2026, autoritatea de reglementare a aprobat procedura de constituire a Registrului Național al comunităților de energie, care va deveni instrumentul oficial de evidență a acestor structuri.

Pentru companii, investitori și autorități locale, noul cadru juridic creează reguli mai clare privind accesul la mecanismele pieței și oferă premise pentru dezvoltarea unor modele de afaceri bazate pe flexibilitate, stocare și producție distribuită de energie.

La nivel european, comunitățile de energie din surse regenerabile sunt reglementate prin Directiva (UE) 2018/2001 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (RED II). Acestea reunesc persoane fizice, întreprinderi mici și mijlocii sau autorități locale care colaborează pentru producerea, consumul, stocarea, partajarea ori valorificarea energiei regenerabile, obiectivul fiind obținerea unor beneficii economice, sociale sau de mediu pentru membrii comunității și pentru zona în care activează.

În practică, aceste comunități pot dezvolta proiecte de autoconsum colectiv, partajare de energie, producție locală și stocare, devenind tot mai active în mecanismele comerciale ale pieței. Modelul este considerat unul dintre instrumentele-cheie pentru trecerea de la producția centralizată de energie la un sistem descentralizat.

Noul ordin stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească dezvoltatorii, investitorii, agregatorii, companiile industriale și autoritățile locale interesate de proiecte de energie distribuită pentru a putea participa la piața de energie electrică.

Reglementările se aplică atât comunităților de energie din surse regenerabile, cât și comunităților de energie ale cetățenilor, inclusiv instalațiilor de producție și de stocare deținute de comunitate ori de membrii acesteia, individual sau colectiv. Energia poate proveni atât din instalații de producere, cât și din sisteme de stocare racordate individual sau aflate în proprietatea membrilor comunității.

Potrivit noilor prevederi, comunitățile energetice vor putea participa la piețele organizate de energie electrică, la piața de echilibrare și la activitățile asociate serviciilor de echilibrare. De asemenea, acestea vor putea desfășura tranzacții în afara piețelor organizate, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă și de contractele bilaterale încheiate.

În același timp, Ordinul ANRE nr. 50 din 25 iunie 2026 introduce obligația înregistrării tuturor comunităților legal constituite în Registrul Național al comunităților de energie. Cererea trebuie depusă de reprezentantul legal în termen de 30 de zile de la dobândirea personalității juridice. Depășirea termenului nu împiedică înscrierea, însă această situație va fi consemnată în registru. ANRE va publica pe site informațiile cu caracter public, iar registrul va deveni operațional din prima zi a lunii următoare intrării în vigoare a ordinului.

Regulile aprobate prin Ordinul nr. 9/2026 prevăd două modalități de participare la piețele angro de energie electrică. Comunitățile pot opta pentru participarea directă sau pentru participarea indirectă, prin intermediul unui alt participant la piață, în baza unui contract încheiat în acest scop.

Participarea directă oferă un control mai mare asupra activității comerciale, însă implică și obligații suplimentare privind organizarea, conformarea și gestionarea operațională. În schimb, utilizarea unui agregator sau a unui intermediar poate reduce complexitatea administrativă, dar presupune o structurare atentă a raporturilor contractuale și a responsabilităților comerciale.

Ordinul corelează, de asemenea, accesul la piață cu obligația deținerii licențelor prevăzute de legislația în vigoare, în funcție de activitățile desfășurate. În practică, comunitățile pot avea nevoie de licențe pentru producerea energiei, furnizare, tranzacționare, agregare sau exploatarea comercială a instalațiilor de stocare.

Actul normativ introduce și reguli privind responsabilitatea pentru dezechilibrele din piața energiei electrice. Comunitățile energetice vor suporta costurile generate de aceste dezechilibre sau vor putea transfera această obligație unei alte părți responsabile cu echilibrarea, prin mecanisme contractuale stabilite în conformitate cu legislația aplicabilă.

Un capitol distinct este dedicat utilizării capacităților de stocare. Ordinul permite folosirea instalațiilor de stocare deținute de comunitate ori de membrii acesteia pentru furnizarea de servicii către operatorii de rețea, inclusiv prin utilizarea uneia sau mai multor instalații de producție și/sau stocare conectate la aceeași rețea electrică.

Aceste capacități vor putea furniza servicii de flexibilitate și, după caz, servicii de sistem, cu respectarea cerințelor tehnice și comerciale prevăzute de reglementările în vigoare. Totodată, ordinul stabilește condițiile în care instalațiile de stocare pot fi utilizate pentru prestarea acestor servicii către operatorii de rețea, oferind un cadru juridic mai clar pentru dezvoltarea proiectelor de energie distribuită și integrarea acestora în mecanismele comerciale ale pieței.