Potrivit specialiștilor, vremea din intervalul analizat va permite desfășurarea normală a proceselor biologice în majoritatea regiunilor agricole.

„Pe ansamblu, regimul hidrotermic favorabil din aer şi sol va fi favorabil desfăşurării normale a proceselor biologice la culturile de câmp şi speciile pomi-viticole în majoritatea regiunilor agricole, exceptând nordul şi centrul ţării, unde ritmurile vegetative vor fi încetinite. În general, starea de vegetaţie a plantelor se va menţine bună şi medie, respectiv medie şi slabă în semănăturile efectuate în afara epocii optime, precum şi pe terenurile cu deficite de apă în sol”, arată prognoza ANM pentru perioada 4–10 aprilie 2026.

Rezerva de apă în sol și impactul asupra culturilor

Regiune Nivel umiditate sol Impact agricol Oltenia, Muntenia, Dobrogea Satisfăcător – optim Dezvoltare normală Transilvania, Moldova (majoritar) Apropiat de optim Evoluție favorabilă Maramureș, Banat, Crișana Scăzut (secetă moderată) Risc pentru culturi Zone izolate (Transilvania, Moldova) Scăzut – foarte scăzut Încetinirea vegetației

În unele regiuni, în special în Maramureș, Banat și Crișana, umiditatea din sol se menține la valori reduse, ceea ce poate afecta evoluția culturilor.

„Aprovizionarea cu apă în stratul de sol 0-20 cm (ogor) se va încadra în limite satisfăcătoare, apropiate de optim şi optime, în majoritatea zonelor de cultură. În Maramureş, cea mai mare parte a Crişanei, izolat în estul, nord-estul şi sud-vestul Transilvaniei, nord-estul Banatului, conţinutul de umiditate din sol se va situa în limite scăzute şi deosebit de scăzute (secetă pedologică moderată şi puternică)”.

Conform ANM, principalele culturi agricole se află în diferite faze de vegetație:

grâul și orzul de toamnă: înfrățire și alungirea paiului;

rapița: dezvoltarea frunzelor, alungirea tulpinii și apariția inflorescențelor;

pomii fructiferi: înmugurire și înflorire;

vița-de-vie: faza de „plâns” și înmugurire.

Culturile de primăvară înființate deja parcurg etapele de germinare și răsărire, iar pentru porumb și floarea-soarelui se creează condiții favorabile pentru începerea semănatului.

Specialiștii ANM arată că activitățile agricole se vor desfășura în condiții bune în majoritatea zonelor.

„Lucrările agricole specifice (pregătirea patului germinativ, semănat, fertilizări, erbicidări, tratamente fitosanitare, etc.) se vor desfăşura în bune condiţii în aproape toate regiunile, acestea fiind întrerupte temporar doar în zilele cu precipitaţii”.

După un început mai cald, vremea va intra într-un proces de răcire treptată.

temperaturi maxime: între 10 și 24°C

temperaturi minime: între -5 și 11°C

risc de brumă în zonele depresionare

ploi locale, descărcări electrice și posibil grindină

Temperatura solului va rămâne însă favorabilă pentru dezvoltarea culturilor de primăvară.

ANM recomandă fermierilor: