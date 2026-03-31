Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis prognoza pentru perioada 30 martie – 12 aprilie, un interval care acoperă atât Paștele Catolic (care pică anul acesta pe 5 aprilie), cât și Paștele Ortodox (pe 12 aprilie).

Conform specialiștilor, vremea va fi caracterizată de variații termice semnificative de la o zi la alta, cu alternanțe rapide între episoade mai reci și perioade mai calde. În același timp, precipitațiile vor fi prezente în majoritatea regiunilor, uneori pe arii extinse, alteori izolat, dar cu episoade în care se vor intensifica.

În urmă cu câteva zile, directorul general al ANM, Elena Mateescu, spunea că de Paștele Ortodox, pe 12 aprilie, am putea aveam temperaturi chiar și de 20 de grade Celsius.

„Pentru perioada Paștelui, temperaturile vor fi apropiate de normalul datei din calendar, ceea ce înseamnă că este posibil să atingem 19-20 de grade Celsius, cu 17-18 grade Celsius în Capitală”, a spus Elena Mateescu.

Elena Mateescu este directorul general al ANM din decembrie 2016. Potrivit CV-ului său, ea este și reprezentant permanent al României la Organizația Meteorologică Mondială (OMM) și a fost președinte al Regiunii Asociative VI-Europa a Organizației Mondiale de Meteorologie, 2023-2026.

În Banat, intervalul analizat va aduce o vreme instabilă din punct de vedere termic, cu diferențe destul de accentuate de la o zi la alta. Primele două zile vor fi mai reci decât normalul perioadei, cu temperaturi maxime medii cuprinse între 8 și 10 grade. Ulterior, pe 1 aprilie, se va produce o creștere bruscă până în jurul valorii de 14 grade, după care temperaturile vor continua să urce treptat, potrivit ANM.

În jurul datei de 6 aprilie, maximele vor ajunge la 18–20 de grade, marcând un vârf termic al perioadei. După acest episod mai cald, vremea se va răci ușor, iar mediile diurne vor coborî spre 16 grade. Temperaturile minime vor fi mai scăzute la început, în special între 31 martie și 2 aprilie, când vor coborî spre 2–3 grade. În restul intervalului, nopțile vor fi relativ constante, cu valori între 4 și 8 grade.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi mai frecvente și mai extinse în primele zile ale perioadei, urmând ca ulterior să apară doar izolat. După 9 aprilie, probabilitatea de ploi va crește din nou.

În Crișana, vremea va trece printr-o schimbare abruptă chiar la începutul intervalului. Dacă pe 30 martie maximele vor atinge 12–14 grade, pe 31 martie acestea vor scădea semnificativ, până la 6–8 grade. După acest episod rece, temperaturile vor începe să crească din nou.

Încălzirea va fi inițial rapidă, apoi treptată, spun specialiștii ANM, astfel încât până pe 6 aprilie se vor atinge din nou valori de 18–20 de grade. Ulterior, până la finalul perioadei, maximele se vor menține relativ stabile, între 16 și 18 grade.

Temperaturile minime vor avea variații mai accentuate doar în primele nopți, când vor coborî de la aproximativ 6 grade la 3 grade. În rest, acestea se vor menține în intervalul 2–6 grade.

Precipitațiile vor fi prezente pe arii extinse în 30 și 31 martie, posibil cu cantități mai însemnate. După aceea, ploile vor deveni sporadice, dar vor reveni cu o probabilitate mai mare în jurul datelor de 6 și 9 aprilie.

În Transilvania, vremea va fi deosebit de variabilă, mai ales în timpul zilei. La începutul intervalului, temperaturile vor fi peste normalul perioadei, cu maxime de aproximativ 14 grade. Însă, pe 31 martie, se va produce o răcire accentuată, iar mediile vor coborî la aproximativ 8 grade.

Din 1 aprilie și până pe 6 aprilie, temperaturile vor crește treptat, atingând valori de circa 18 grade. După această dată, până la finalul intervalului, se va observa o tendință de scădere, cu maxime medii de aproximativ 15 grade.

Spre deosebire de regimul diurn, temperaturile nocturne vor fi mai stabile, variind între 0 și 5 grade pe tot parcursul perioadei, se arată în prognoza meteo publicată de ANM.

Precipitațiile vor fi prezente aproape constant, însă cele mai importante episoade sunt așteptate pe 31 martie, precum și în jurul datelor de 6 și 9 aprilie, când ploile pot fi mai extinse și mai consistente.

În Maramureș, începutul intervalului va aduce variații termice rapide și semnificative. Temperaturile maxime vor scădea de la aproximativ 16 grade la 8–10 grade în doar două zile. După această scădere, vremea se va încălzi treptat până pe 6 aprilie, când se vor atinge din nou valori de aproximativ 18 grade.

În a doua parte a intervalului, între 7 și 12 aprilie, temperaturile vor oscila între 14 și 20 de grade, cele mai scăzute valori fiind estimate la începutul și la finalul acestei perioade.

Temperaturile minime vor avea o evoluție relativ constantă, încadrându-se între 2 și 6 grade, după o scădere mai accentuată la începutul intervalului, transmite ANM.

Precipitațiile vor fi relativ frecvente, dar în general slabe și sporadice. Totuși, în 30 și 31 martie, precum și pe 9 aprilie, ploile vor deveni mai extinse și mai intense.

În Moldova, primele zile vor aduce o scădere treptată a temperaturilor. Dacă pe 30 martie maximele vor fi în jur de 14 grade, până pe 2 aprilie acestea vor coborî spre 12 grade. Ulterior, vremea se va încălzi progresiv, iar până pe 6 aprilie temperaturile vor ajunge la 18–20 de grade.

În a doua săptămână, variațiile termice vor continua, dar fără schimbări majore. Maximele se vor situa între 14 și 16 grade, iar nopțile vor deveni ușor mai reci, cu temperaturi în scădere de la 7 la aproximativ 4 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima parte a intervalului, însă va crește treptat spre final, când ploile vor deveni mai frecvente.

În Dobrogea, variațiile de temperatură vor fi frecvente, mai ales în timpul zilei. Maximele vor coborî la 10–12 grade în jurul datei de 2 aprilie, iar în intervalul 7–12 aprilie vor fi în jur de 14 grade, spun meteorologii ANM. În restul zilelor, valorile vor urca la 16–18 grade.

Temperaturile minime vor avea o evoluție descendentă ușoară, de la aproximativ 8 grade la începutul intervalului, până la 6 grade spre final.

Precipitațiile vor apărea temporar pe tot parcursul perioadei, însă probabilitatea acestora va crește în mod deosebit în zilele de 2, 3, 10 și 12 aprilie, când pot deveni mai extinse.

În Muntenia, primele zile vor fi relativ stabile din punct de vedere termic, cu maxime de aproximativ 15 grade între 30 martie și 1 aprilie. Pe 2 aprilie, însă, se va produce o răcire bruscă, iar temperaturile vor scădea la aproximativ 12 grade.

Ulterior, vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, atingând maxime de aproximativ 20 de grade. În a doua săptămână, valorile vor scădea ușor, ajungând la aproximativ 16 grade pe 12 aprilie.

Temperaturile minime vor avea o tendință de scădere constantă, de la 7 grade la începutul intervalului până la 4 grade spre final, indică ANM.

Precipitațiile vor fi mai probabile pe 30 martie, 2 și 3 aprilie, precum și după 10 aprilie, când sunt așteptate noi episoade de instabilitate.

În Oltenia, schimbările de temperatură vor fi mai puțin bruște, dar frecvente. În primele zile, maximele vor fi cuprinse între 12 și 14 grade. Din 2 aprilie și până pe 6 aprilie, temperaturile vor crește constant, atingând valori de aproximativ 20 de grade.

După acest interval, se va instala o răcire treptată, iar până la finalul perioadei maximele vor reveni la aproximativ 16 grade.

Temperaturile minime vor scădea inițial de la 6 la 2 grade, apoi se vor stabiliza între 4 și 6 grade în restul intervalului.

Precipitațiile vor avea o probabilitate mai ridicată în zilele de 2, 3, 9 și 12 aprilie, când ploile pot fi mai prezente și mai consistente.

În zonele montane, vremea va fi mai rece și mai instabilă comparativ cu restul țării. Temperaturile maxime vor oscila de la aproximativ 6 grade în prima zi la doar 2 grade pe 31 martie. Ulterior, până pe 6 aprilie, acestea vor crește treptat, atingând 8–10 grade.

În a doua săptămână, temperaturile vor începe din nou să scadă, ajungând la medii de aproximativ 6 grade. Nopțile vor fi reci pe tot parcursul intervalului, cu temperaturi în general negative, cele mai scăzute valori fiind estimate la -4 grade în jurul datelor de 1 și 8 aprilie.

Precipitațiile vor fi prezente aproape zilnic, sub diferite forme și intensități, potrivit ANM. Cele mai importante episoade sunt așteptate pe 31 martie, 2 și 3 aprilie, precum și după 10 aprilie, când probabilitatea de extindere a acestora va crește semnificativ.