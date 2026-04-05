Proiectul centurii Comarnic a intrat într-o etapă decisivă, după ce constructorul a reușit să depășească dificultățile tehnice și administrative care au ținut lucrările pe loc în anumite zone.

Cea mai complicată situație a fost înregistrată în zona unui viaduct care traversează calea ferată, unde lucrările au fost blocate din cauza exproprierilor și a reliefului dificil.

Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, a explicat că situația a fost deblocată recent:

„În această săptămână am reușit să finalizăm cele două grinzi la viaductul care traversează calea ferată. Acolo lucrările au fost blocate mai bine de un an de zile, pentru că a trebuit să avizăm coridorul de expropriere, astfel încât să putem executa lucrările în zona respectivă. S-a expropriat întreaga zonă, s-a asigurat continuitatea drumului, pentru că era o stâncă și, efectiv, viaductul se termina în această stâncă. Săptămâna aceasta am reușit să montăm cele două grinzi”.

Date cheie despre proiectul Centurii Comarnic

Indicator Detalii Lungime totală ~6 km Număr poduri 4 Element critic Viaduct peste calea ferată Blocaj lucrări Peste 1 an Cauză principală Exproprieri + relief dificil Termen estimat Vara 2026 Rol principal Decongestionarea DN1

Autoritățile locale accelerează ritmul lucrărilor pentru ca șoferii să poată folosi centura în sezonul estival, când traficul pe Valea Prahovei atinge niveluri maxime.

Centura Comarnic are o lungime de aproximativ 6 kilometri și include patru poduri, fiind considerată o soluție-cheie pentru evitarea blocajelor din centrul orașului.

„Este important pentru traficul de pe Valea Prahovei. Știți foarte bine că sunt foarte multe blocaje, de aceea urgentăm lucrările și pe centura de la Azuga–Bușteni. Sunt blocaje mari și eu consider că, în vară, să închidem această centură. Ne grăbim și cu podul care face legătura dintre centură și DN”, a mai declarat Virgiliu Nanu.

Proiectul de la Comarnic face parte dintr-o strategie mai amplă de reducere a aglomerației pe DN1, unul dintre cele mai circulate drumuri din România.

În paralel, autoritățile lucrează și la varianta de ocolire Azuga–Bușteni, astfel încât traficul de tranzit să fie deviat în afara localităților.

Odată finalizate, cele două centuri ar urma să preia o mare parte din fluxul de vehicule, în special pe cel greu, lăsând drumul național mai liber pentru turiști și traficul local.

Centura Comarnic este considerată una dintre soluțiile esențiale pentru rezolvarea blocajelor cronice de pe Valea Prahovei. După ani de întârzieri și obstacole administrative, proiectul pare să intre în linie dreaptă.

Dacă termenul estimat va fi respectat, șoferii ar putea beneficia încă din vara acestui an de o rută alternativă care să reducă semnificativ timpii de așteptare.