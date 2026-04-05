Potrivit declarațiilor făcute de Florin Ciuleanu, inspector principal de poliție în cadrul IGPR – Direcția Rutieră, pentru „Podcast cu Prioritate”, sesizările privind comportamentul agresiv în trafic pot fi analizate și transformate în sancțiuni doar dacă sunt complete și respectă cerințele legale.

În prezent, simpla trimitere a unei filmări nu este suficientă pentru sancționarea unui astfel de comportament. Autoritățile solicită ca sesizarea să fie adresată Poliției Rutiere competente, adică unității pe raza căreia a avut loc incidentul.

De asemenea, persoana care formulează reclamația trebuie să furnizeze datele de identificare și de contact și să completeze o declarație pe propria răspundere, prin care confirmă că imaginile transmise reflectă realitatea și nu au fost modificate. În lipsa acestui document, sesizarea nu poate fi procesată, responsabilitatea privind autenticitatea materialului revenind celui care îl transmite.

Un element esențial îl reprezintă conținutul înregistrării video. Filmarea trebuie să surprindă clar momentul comiterii faptei și să permită identificarea vehiculului implicat, inclusiv prin vizibilitatea numărului de înmatriculare.

În același timp, imaginile trebuie să conțină indicii care ajută la stabilirea locului producerii incidentului, cum ar fi marcajele rutiere sau semnalizarea din zonă, astfel încât contextul să fie evident. Nu este necesară o filmare de lungă durată, de 10 sau 20 de minute, ci una scurtă și relevantă, care surprinde concret abaterea.

Un alt detaliu important, care poate influența decisiv acceptarea probei în instanță, este corectitudinea datelor afișate de cameră, precum data și ora. Dacă acestea nu corespund realității, există riscul ca proba să fie respinsă.

După transmitere, sesizarea este analizată de un polițist rutier specializat, care verifică materialul și stabilește dacă sunt îndeplinite condițiile pentru aplicarea unei sancțiuni. În cazul în care toate criteriile sunt respectate, agentul constatator poate dispune măsurile legale prevăzute de legislația rutieră.

Acest mecanism face parte dintr-un sistem mai amplu prin care autoritățile urmăresc să descurajeze comportamentul agresiv în trafic și să implice activ participanții la trafic în creșterea siguranței rutiere.

În contextul extinderii sistemelor de monitorizare, precum e-SIGUR, rolul șoferilor în raportarea abaterilor devine tot mai important. Cu toate acestea, pentru ca o reclamație să producă efecte, este esențial ca aceasta să fie formulată corect și să includă toate elementele prevăzute de lege.

În lipsa acestor cerințe, chiar și o situație evidentă de comportament agresiv poate rămâne nesancționată. Astfel, în 2026, diferența dintre o simplă filmare și o probă validă în fața autorităților este dată de respectarea procedurii oficiale.

Checklist: Cum transformi o filmare într-o probă validă pentru Poliția Rutieră