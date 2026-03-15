Printre abaterile vizate se numără oprirea sau staționarea neregulamentară, dar și nerespectarea regulilor de circulație pe banda destinată autobuzelor. Proiectul de ordonanță privind unele măsuri din domeniul siguranței și educației rutiere, precum și modificarea și completarea unor acte normative, a fost publicat inițial în dezbatere publică în luna noiembrie 2025.

O versiune actualizată a documentului a fost publicată pe 5 martie 2026. Conform legislației rutiere, amenzile sunt structurate în cinci clase de sancțiuni, de la 2 la 100 de puncte-amendă. În prezent, valoarea unui punct-amendă este de 202,5 lei, echivalentul a 5% din salariul minim brut pe economie. De la 1 iulie 2026, punctul-amendă este programat să crească la 216,2 lei.

Amenzi între 405 și 607,5 lei

Proiectul prevede completarea articolului 99 alineatul (1) din Codul Rutier cu noi contravenții sancționate în clasa I de sancțiuni. Persoanele fizice ar putea primi amenzi de 2 sau 3 puncte-amendă, adică 405 sau 607,5 lei, pentru circulația pe un sector de drum pe care accesul este interzis sau pentru oprirea neregulamentară.

Amenzi între 810 și 1.012,5 lei

Documentul propune și completarea articolului 100 alineatul (1) din Codul Rutier. Unele fapte ar urma să fie sancționate în clasa a II-a de sancțiuni, cu amenzi de 4 sau 5 puncte-amendă, adică 810 sau 1.012,5 lei.

Printre acestea se numără staționarea neregulamentară și neprezentarea vehiculului la sediul unității de poliție pentru verificări suplimentare în condițiile prevăzute de articolul 79 alineatul (4).

Amenzi între 1.215 și 1.620 lei

Proiectul introduce și două contravenții sancționate în clasa a III-a de sancțiuni, cu 6–8 puncte-amendă, respectiv între 1.215 și 1.620 de lei. Este vorba despre nerespectarea regulilor de circulație pe banda destinată transportului public de persoane și nerespectarea semnalelor personalului autorităților publice aflat în misiuni de asigurare sau restabilire a ordinii publice ori de intervenție în situații de urgență.

Cu aceeași sancțiune va fi pedepsită și nerespectarea regulilor de circulație la trecerea unei coloane oficiale sau militare ori intercalarea într-o astfel de coloană. În aceste cazuri, șoferii riscă și suspendarea permisului de conducere pentru 60 de zile.

Amenzi între 1.822,5 și 4.050 lei

Proiectul prevede și modificarea unor prevederi din articolul 102 alineatul (1) din Codul Rutier. Astfel, anumite contravenții vor fi sancționate în clasa a IV-a de sancțiuni, cu amenzi de la 9 la 20 de puncte-amendă, adică între 1.822,5 și 4.050 de lei.

Printre acestea se numără nerespectarea obligației de a comunica poliției rutiere sau poliției locale datele de identificare ale persoanei căreia i-a fost încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice și nerespectarea interdicțiilor privind circulația pe autostrăzi și drumuri expres.

Amenzi de până la 4.050 lei și suspendarea permisului

Tot în clasa a IV-a de sancțiuni sunt incluse și alte două fapte care pot atrage atât amendă, cât și suspendarea permisului pentru 90 de zile. Prima se referă la conducerea unui vehicul fără respectarea restricțiilor prevăzute în permisul de conducere, inclusiv codurile armonizate la nivelul Uniunii Europene sau cele stabilite la nivel național.

A doua vizează conducerea unui vehicul al cărui sistem de evacuare a gazelor sau de reducere a zgomotului este neomologat ori modificat neautorizat, prin montarea unor accesorii neomologate sau prin intervenții asupra componentelor sistemului.

Proiectul introduce și contravenții pentru persoanele juridice, sancționate în clasa a V-a de sancțiuni, cu amenzi între 21 și 100 de puncte-amendă, adică între 4.252,5 lei și 20.250 lei.

Printre acestea se numără nerespectarea obligației proprietarului, deținătorului mandatat sau conducătorului auto al unui vehicul avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulație de a se prezenta în termen de 24 de ore la unitatea de poliție pentru întocmirea documentelor de constatare.

De asemenea, sunt vizate și situațiile în care administratorul drumului public nu își îndeplinește obligația de a analiza cel puțin o dată pe an necesitatea instalării de semafoare cu buton pentru pietoni în zona trecerilor de pietoni din municipii și orașe sau amenajarea de treceri supraînălțate pe drumurile cu o singură bandă pe sens. Rapoartele rezultate din aceste analize trebuie publicate pe site-urile administratorilor drumurilor.

Proiectul introduce și o nouă metodă de constatare a depășirii vitezei legale. Astfel, viteza unui vehicul va putea fi stabilită și prin calcularea vitezei medii de deplasare pe un anumit sector de drum. Aceasta se determină ca raport între distanța parcursă și timpul efectiv de parcurgere, datele fiind înregistrate de mijloace tehnice omologate și verificate metrologic și consemnate în procesul-verbal de constatare a contravenției.

Dacă proiectul va fi adoptat, noile sancțiuni și reguli ar urma să completeze actualul Cod Rutier și să introducă măsuri suplimentare pentru creșterea siguranței rutiere și a disciplinei în trafic.