Un tânăr de 20 de ani, șofer începător, a fost sancționat dur de polițiștii rutieri după ce a fost surprins conducând cu viteză excesivă pe un drum din județul Vâlcea, în zona Horezu. Incidentul scoate din nou în evidență pericolele majore ale nerespectării regimului legal de viteză pe drumurile publice.

Evenimentul a avut loc pe 27 martie 2026, în jurul orei 11:00, pe drumul județean DJ665, în timpul unei acțiuni de supraveghere a traficului rutier desfășurată de polițiști. Tânărul șofer se deplasa din direcția Vaideeni către Horezu, fiind înregistrat cu o viteză de 150 km/h, în condițiile în care limita maximă admisă pe sectorul respectiv era de 70 km/h.

Depășirea semnificativă a vitezei legale a fost considerată o abatere gravă.

„Polițiștii din cadrul Poliției orașului Horezu – Formațiunea Rutieră au depistat un tânăr în vârstă de 20 de ani, conducător auto începător, în timp ce circula din direcția Vaideeni către Horezu cu viteza de 150 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă este de 70 km/h”, au transmis reprezentanții poliției.

În urma constatării, polițiștii au dispus măsuri imediate. Șoferul a rămas fără permis de conducere pentru o perioadă de 120 de zile, fiind eliberată o dovadă fără drept de circulație.

Totodată, acesta a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 4.050 de lei, conform prevederilor legislației rutiere în vigoare.

Autoritățile atrag atenția că viteza neadaptată sau excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave pe șoselele din România. În special șoferii tineri sunt vizați de campaniile de prevenire, deoarece lipsa de experiență combinată cu neatenția poate duce la consecințe severe.

„Respectarea limitelor legale de viteză este esențială pentru siguranța rutieră. Viteza excesivă reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de accidente grave, cu consecințe dramatice”, au transmis reprezentanții poliției. „Facem apel, în special către conducătorii auto începători, să adopte un comportament responsabil la volan, să respecte regulile de circulație și să conștientizeze riscurile la care se expun atât pe ei înșiși, cât și pe ceilalți participanți la trafic.”

Potrivit Codului Rutier, limitele de viteze pentru drumurile din afara localităților sunt:

Autostrăzi: 130 km/h

Drumuri expres: 120 km/h

Drumuri naționale europene (E): 100 km/h

Alte drumuri naționale, județene sau locale: 90 km/h

În localități, limita generală de viteză rămâne de 50 km/h. Totuși, în anumite situații, administratorul drumului poate stabili valori mai mari, de până la 80 km/h, dar numai cu aprobarea poliției rutiere.

Șoferii începători, adică cei care au mai puțin de un an de experiență la volan, trebuie să circule cu o viteză redusă cu 20 km/h față de limita maximă stabilită pentru categoria de drum pe care se deplasează, măsură menită să compenseze lipsa de experiență și să reducă riscul de accidente. În mod similar, vehiculele care tractează remorci sunt supuse unei limitări suplimentare, viteza maximă admisă fiind diminuată cu 10 km/h față de regimul standard, având în vedere stabilitatea redusă și distanța de frânare mai mare în astfel de configurații.