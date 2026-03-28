Brigada Rutieră a anunțat că traficul rutier va fi restricționat în mai multe zone din București, cu ocazia procesiunii religioase organizate de Arhiepiscopia Romano-Catolică București.

Participanții se vor aduna între orele 14:30 și 15:00 la Biserica Franceză „Sacré Coeur”, situată pe strada Cpt. Demetriade nr. 3. Ulterior, între orele 15:00 și 16:00, va avea loc procesiunea pe traseul stabilit de organizatori.

Traseul include mai multe artere importante din Capitală, respectiv Biserica Franceză – Statuia Aviatorilor – Bulevardul Aviatorilor – Piața Victoriei – Calea Victoriei – Strada General Berthelot – Catedrala Sfântul Iosif.

Pe durata deplasării, participanții vor circula pe banda I de pe Bulevardul Aviatorilor și Calea Victoriei, ceea ce va duce la restricții temporare de trafic.

Autoritățile au precizat că circulația rutieră va fi restricționată pe strada Cpt. Demetriade, între Bulevardul Aviatorilor și strada Emil Pangratti, pe banda I, în intervalul 14:30 – 15:30.

În același timp, pe strada General Berthelot, restricțiile vor fi introduse gradual, în funcție de momentul în care participanții vor ajunge la Catedrala Sfântul Iosif.

Brigada Rutieră a transmis că va lua măsuri pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor și le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru frânare în siguranță și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să nu oprească sau să staționeze decât în locurile special amenajate.

Evenimentul are loc în contextul sărbătorii Floriilor în Biserica Catolică de rit latin și va reuni credincioși, preoți și persoane consacrate din București și din împrejurimi.

Procesiunea va începe în jurul orei 14:45 din Piața „Fericitul Vladimir Ghika”, aflată în apropierea Bisericii Franceze, unde va avea loc și sfințirea tradiționalelor ramuri.

Traseul urmat de participanți este același anunțat de autorități, iar evenimentul se va încheia la Catedrala Sfântul Iosif, în jurul orei 16:00.

Aici va fi celebrată Sfânta Liturghie, care va fi prezidată de Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București.

Duminica Floriilor marchează intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim și deschide Săptămâna Sfântă, perioadă care amintește de Patimile lui Hristos și care culminează cu sărbătoarea Învierii.