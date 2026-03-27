O nouă fabrică ultramodernă este construită în Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, în urma unei investiții de aproximativ 300 de milioane de euro. Proiectul aparține companiei JTI și vizează dezvoltarea unei unități de producție cu o suprafață de circa 70.000 de metri pătrați.

Noua facilitate ar urma să fie finalizată în 2027 și va înlocui actuala fabrică din București, care funcționează în prezent în condiții de spațiu limitat. Tranziția către noua locație va fi realizată etapizat, astfel încât activitatea de producție să nu fie întreruptă.

Reprezentanții companiei au arătat că prezența pe piața din România depășește 30 de ani și că organizația numără peste 1.600 de angajați. Gabriella Offeddu, directorul general al JTI România, Moldova și Bulgaria, a declarat că investiția de 300 de milioane de euro vizează construirea noii fabrici și consolidarea operațiunilor locale.

„Investim 300 de milioane de euro în România pentru a construi o nouă fabrică", a declarat Gabriella Offeddu.

Proiectul este conceput să fie 100% prietenos cu mediul. Noua fabrică va funcționa exclusiv pe bază de energie regenerabilă și va include infrastructură dedicată gestionării deșeurilor.

De asemenea, unitatea va avea o stație proprie de tratare a apei, ceea ce face parte din planul de eficientizare și reducere a impactului asupra mediului.

Klaus-Walter Thul, factory lead JTI România, a arătat că această investiție reflectă un proces amplu de colaborare cu autoritățile și partenerii locali și că tehnologiile utilizate vor permite îmbunătățirea proceselor de producție și eventuale extinderi în viitor.

„Fabrica noastră crește împreună cu noi. Creștem împreună. Această piatră de temelie reflectă luni de colaborare cu partenerii noștri prezenți aici și cu autoritățile locale. Procesele noastre de producție, deja performante, vor fi îmbunătățite prin tehnologii avansate, deschizând posibilități pentru extinderi viitoare”, a menţionat acesta.

Potrivit companiei, România reprezintă o piață-cheie și un centru industrial important în Europa. Peste 70% din producția realizată la nivel local este exportată în aproape 70 de țări.

Reprezentanții companiei au explicat că actuala fabrică din București este amplasată într-o zonă cu spațiu limitat, ceea ce reduce posibilitățile de extindere. Noua unitate ar urma să ofere mai multă flexibilitate și să asigure continuitatea operațiunilor pe termen lung.

Compania a contribuit până acum cu peste 1,4 miliarde de euro la bugetul de stat, prin taxe și contribuții, inclusiv accize și TVA.

