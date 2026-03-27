Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că execuția bugetară pentru primele două luni ale anului 2026 reflectă o evoluție solidă a finanțelor publice. Deficitul a scăzut la 0,7% din PIB (14,23 miliarde lei), comparativ cu 1,58% din PIB în aceeași perioadă a anului precedent, înregistrând o reducere semnificativă de 0,88 puncte procentuale. Oficialul a mai precizat că veniturile statului cresc, ceea ce aduce o infuzie suplimentară de lichiditate în economie.

”Deficit la jumătate faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent şi infuzie de lichiditate în economie. Execuţia bugetară pe primele două luni din 2026 confirmă o evoluţie solidă a finanţelor publice. Ministerul Finanţelor a publicat ieri cifrele execuţiei bugetare pentru primele 2 luni din an. Deficitul s-a redus la 0,7% din PIB (14,23 miliarde lei), comparativ cu 1,58% din PIB în aceeaşi perioadă din 2025, ceea ce marchează o scădere semnificativă, de 0,88 puncte procentuale”, spune ministrul Finanţelor pe Facebook.

Alexandru Nazare a menționat că veniturile bugetului general consolidat au înregistrat o creștere de 15,7%, ajungând la 103,73 miliarde lei, susținută în special de colectarea TVA. Totodată, restituirile de TVA au atins 7,22 miliarde lei, ceea ce a generat o infuzie semnificativă de lichiditate în economie și a sprijinit investițiile din sectorul privat.

”Colectăm mai bine: veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 15,7%, ajungând la 103,73 miliarde lei, susţinute în principal de colectarea TVA. În acelaşi timp, restituirile de TVA au atins 7,22 miliarde lei, asigurând o infuzie importantă de lichiditate în economie şi sprijinind investiţiile mediului privat”, precizează el.

Potrivit Alexandru Nazare, datele privind cheltuielile publice arată o disciplină bugetară consolidată, cheltuielile totale înregistrând scăderi atât în termeni nominali, cât și ca pondere în PIB.

”Au fost menţinute priorităţile sociale şi investiţionale, în timp ce cheltuielile de personal şi cele cu bunuri şi servicii au fost optimizate. Investiţiile au rămas la un nivel ridicat, cu peste 11 miliarde lei alocaţi în primele 2 luni, în principal din fonduri europene şi prin PNRR, ceea ce reconfirmă angajamentul pentru dezvoltare şi modernizare”, afirmă ministrul.

Alexandru Nazare a subliniat că România continuă anul 2026 cu echilibru și o abordare responsabilă a finanțelor publice. Ministerul Finanțelor a prezentat execuția bugetară pe primele două luni, arătând că deficitul s-a redus la 14,23 miliarde lei, adică 0,7% din PIB, jumătate față de aceeași perioadă a anului precedent.

Totodată, restituirile de TVA au crescut la 7,22 miliarde lei, generând o infuzie suplimentară de lichiditate și sprijinind investițiile din sectorul privat.