„Anunțul JCR este unul îmbucurător și demonstrează încă o dată că măsurile necesare adoptate în anul 2025 pentru a echilibra finanțele publice și pentru a reduce deficitul bugetar sunt în conformitate cu angajamentele asumate de țara noastră pe termen mediu. Totodată, comunicatul agenției reprezintă și un mesaj de încredere pentru investitorii japonezi, în condițiile în care România, prin Ministerul Finanțelor, intenționează să fie un emitent frecvent pe piața de obligațiuni Samurai din Japonia, pentru diversificarea bazei investiționale”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

În raportul său, Japan Credit Rating Agency (JCR) evidențiază succesul pachetelor fiscale implementate în 2025, care au pus deficitul bugetar pe o traiectorie descendentă, reducându-l de la 8,7% în 2024 la 7,7% în 2025. Pentru 2026, măsurile adoptate – inclusiv taxarea dividendelor, controlul cheltuielilor salariale și înghețarea beneficiilor sociale – sunt estimate să ducă deficitul la 6,2% din PIB. În ciuda unei datorii publice de 59,6% din PIB la finalul anului 2025, JCR estimează că aceasta se va stabiliza pe măsură ce deficitul scade, rămânând relativ scăzută comparativ cu alte țări cu rating similar.

Raportul subliniază legătura dintre finanțarea europeană și reformele interne, menționând că, deși creșterea economică a încetinit la 0,7% în 2025 din cauza inflației și a scăderii consumului privat, se preconizează o revenire la 1% în 2026. Această evoluție va fi susținută de creșterea investițiilor de capital finanțate prin Facilitatea de Redresare și Reziliență (RRF) și de îmbunătățirea exporturilor nete.

Pentru consolidarea fiscală pe termen mediu și lung, JCR recomandă ca guvernul să mențină creșterea cheltuielilor nete în limitele stabilite de Consiliul UE în iulie 2025 și monitorizează progresul în implementarea reformelor structurale necesare pentru primirea subvențiilor RRF. Aceasta este considerată esențială pentru redresarea consumului privat și revenirea creșterii economice spre 2% pe termen mediu, odată ce efectele ajustării fiscale vor fi absorbite complet de economie.

De asemenea, raportul confirmă stabilitatea sistemului financiar românesc, evidențiind că sectorul bancar a menținut o poziție solidă, oferind o bază sigură pentru implementarea politicilor de consolidare și pentru menținerea încrederii investitorilor străini.