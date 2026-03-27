România are peste 300.000 de prosumatori, actori care nu mai sunt pasivi și care ajung să injecteze energie în piață, generând atât efecte pozitive, cât și negative. Această situație a fost prezentată joi de Alexandru Molnar, director al Direcției Reglementări Piață Angro de Energie din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

El a fost prezent la o conferință de specialitate, în cadrul căreia au fost discutate provocările actuale ale pieței energetice și rolul noilor actori implicați în sistem.

Alexandru Molnar a precizat că toate reglementările și legislația viitoare trebuie să țină cont de aceste tendințe și provocări noi ale pieței, inclusiv de valul mare de proiecte de energie regenerabilă, dar și de proiecte convenționale.

„Lucrurile, cel puţin pe zona de OUG, compensaţii, se deblochează uşor, uşor. S-au făcut eforturi de către colegii mei săptămâna trecută, astfel încât lucrurile să înceapă să meargă din nou şi acesta este semnalul pe care îl pot transmite: că procesul se deblochează. Astăzi, tehnologia a ajuns să ne ducă în direcţia în care energia să poată fi stocată, să apară instalaţii şi noi actori în sistemul energetic, care permit o schimbare care are influenţe directe şi asupra pieţelor, atât asupra pieţelor de energie, cât şi asupra celor de servicii, de sisteme de toate felurile. De asemenea, învăţăm că energia trebuie să fie produsă de cineva şi să ajungă cumva la noi, prin piaţă, prin reţele şi aşa mai departe. Astăzi, învăţăm că energia trebuie să ne-o producem singuri, pe cât posibil. Au apărut peste 300.000 de prosumatori, au apărut peste 300.000 de actori, care nu mai sunt pasivi, care sunt activi. Unii dintre ei, dincolo de consumul pe care şi-l asigură din surse proprii, ajung să injecteze în piaţă, creând şi lucruri bune, şi lucruri rele. Toate reglementările, toate legislaţia, tot ce avem în viitor de făcut este să acomodăm aceste noi tendinţe, aceste noi provocări ale pieţei cu tot ce ştiam înainte, cu valul mare de proiecte de regenerabile, de toate felurile, chiar şi clasice, care pun presiuni, de asemenea, asupra sistemului”, a afirmat Alexandru Molnar.

Reprezentantul ANRE a adăugat că o preocupare importantă a instituției pe care o conduce se referă la implementarea Directivei europene privind comunitățile de energie, care oferă un cadru de sprijin pentru astfel de structuri.

El a explicat că ANRE aplică legislația primară și creează reglementări necesare pentru implementarea deciziilor Guvernului, dar instituția trebuie, în același timp, să gestioneze fluxuri constante de reglementări europene care sosesc succesiv și care aduc noi cerințe și obligații.

În prezent, instituția se concentrează pe implementarea comunităților de energie, iar în viitor urmează ca prin ordonanță să fie transpuse prevederile pachetului care introduce un nou model de piață, ajustări ale modelului din 2019, ceea ce va genera provocări semnificative pentru toți actorii implicați, inclusiv pentru ANRE.