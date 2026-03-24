Hidroelectrica a demarat astăzi, 24 martie 2026, procedura de achiziţie pentru proiectarea, furnizarea şi montajul echipamentelor mecanice şi electrice aferente Centralei Hidroelectrice Nehoiaşu II, precum şi pentru extinderea staţiei de transformare de 110 kV din cadrul Amenajării Hidroenergetice Surduc-Siriu.

Iniţiativa marchează o nouă etapă în dezvoltarea capacităţilor de producţie de energie regenerabilă şi în consolidarea securităţii energetice la nivel naţional, transmite compania.

Contractul este estimat la aproximativ 49,5 milioane de euro, fără TVA, şi va fi atribuit sub forma unui contract „la cheie”. Acesta va include o gamă amplă de activităţi, de la proiectare şi fabricare până la livrare, montaj, testare, punere în funcţiune şi instruirea personalului de exploatare.

Durata estimată de implementare a proiectului este de 44 de luni, lucrările urmând să se desfăşoare în cadrul Amenajării Hidroenergetice Surduc-Siriu, amplasată pe teritoriul judeţelor Buzău, Vrancea şi Covasna.

Reprezentanţii companiei au transmis că lansarea procedurii constituie un moment important în strategia de dezvoltare a Hidroelectrica şi în eforturile de valorificare a potenţialului hidroenergetic al României.

Potrivit CEO-ului Bogdan Badea, proiectul CHE Nehoiaşu II va contribui la creşterea capacităţii de producţie din surse regenerabile, la îmbunătăţirea flexibilităţii Sistemului Energetic Naţional şi la consolidarea rolului companiei ca principal producător de energie verde.

Acesta a subliniat că societatea continuă să investească în proiecte strategice şi în diversificarea şi hibridizarea portofoliului pentru a susţine tranziţia către un sistem energetic sustenabil.

„Lansarea acestei proceduri reprezintă un moment important în strategia noastră de dezvoltare şi în efortul de valorificare a potenţialului hidroenergetic al României. Proiectul CHE Nehoiaşu II, parte a Amenajării Hidroenergetice Surduc-Siriu, va contribui la creşterea capacităţii de producţie din surse regenerabile, la îmbunătăţirea flexibilităţii Sistemului Energetic Naţional şi la consolidarea rolului Hidroelectrica ca principal producător de energie verde din România. Continuăm să investim în proiecte strategice, în dezvoltarea, diversificarea şi hibridizarea portofoliului astfel încât să asigurăm tranziţia către un sistem energetic sustenabil”, a spus Bogdan Badea.

Investiţia vizează instalarea unui hidroagregat complet, incluzând turbina, generatorul, sistemele de automatizare şi protecţie, echipamentele hidromecanice auxiliare, dar şi extinderea staţiei electrice de 110 kV.

De asemenea, proiectul prevede integrarea sistemelor SCADA, precum şi dezvoltarea infrastructurii de securitate şi comunicaţii necesare operării în condiţii moderne şi eficiente.

Prin realizarea acestor lucrări, Hidroelectrica urmăreşte creşterea flexibilităţii sistemului energetic, îmbunătăţirea capacităţii de reglaj şi valorificarea suplimentară a potenţialului hidroenergetic al râului Buzău.

Amenajarea Hidroenergetică Surduc-Siriu este considerată unul dintre cele mai importante proiecte din portofoliul investiţional al companiei, iar finalizarea centralei Nehoiaşu II este esenţială pentru încheierea întregii trepte Surduc-Nehoiaşu şi pentru sporirea producţiei de energie regenerabilă.

Procedura de atribuire va avea drept criteriu „cel mai bun raport calitate-preţ”, evaluarea ofertelor urmând să ţină cont de parametrii tehnici garantaţi, performanţa echipamentelor şi garanţiile oferite, alături de componenta financiară.

Hidroelectrica este în prezent cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 de centrale hidroelectrice cu o putere instalată totală de 6,4 GW, precum şi parcul eolian Crucea, cu o capacitate de 108 MW. Totodată, compania ocupă primul loc în topul naţional al furnizorilor de energie electrică după mărimea portofoliului de clienţi.