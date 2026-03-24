Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) și Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) au elaborat mai multe scenarii cu proiecte și programe ce urmează să fie finanțate din bugetul AFM, care vor fi propuse Ministerului Finanțelor. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că s-au derulat întâlniri cu AFM pentru pregătirea scenariilor, urmând ca săptămâna viitoare să aibă discuții cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, în speranța obținerii unui acord rapid.

Ea a subliniat că este necesar ca bugetul AFM să fie aprobat în maximum trei săptămâni de la aprobarea bugetului general, pentru a putea începe plățile către proiectele deja începute.

Ministrul a menționat că sute de proiecte, mutate de pe PNRR pe AFM, așteaptă finanțarea, iar lipsa plăților în ultimele șase luni a dus la stagnarea lucrărilor.

„Chiar astăzi am avut o întâlnire cu Administraţia Fondului pentru Mediu pentru a pregăti mai multe scenarii pe care le vom propune Ministerului Finanţelor. Săptămâna următoare, la începutul săptămânii, vom avea o întâlnire cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor şi sper să avem un acord. Aşa cum spuneam, în maximum 3 săptămâni de la momentul în care se aprobă bugetul, eu cred că este necesar să treacă şi bugetul AFM, ca să putem să începem plăţile. Avem în momentul de faţă sute de proiecte care au fost mutate de pe PNRR pe AFM, care au nevoie în momentul de faţă de plăţi. Vorbim de şantiere deschise, de proiecte care au început să fie realizate, pentru că ele începuseră deja pe PNRR, când au fost mutate s-au mutat cu tot cu începerea lucrărilor, şi acolo de şase luni operatorii nu au mai putut să fie plătiţi, deci lucrările au stagnat. Este foarte important să dăm drumul la aceste proiecte. Deci, sper că există – şi există – această înţelegere comună de prioritizare a bugetului AFM. Evident, în momentul în care vom şti care este bugetul maximal, vom putea să venim şi cu ce proiecte includem”, a susținut Diana Buzoianu astăzi, 24 martie.

Diana Buzoianu a precizat că scenariile cuprind programe precum Rabla sau stocarea de energie în baterii, însă implementarea lor depinde de suma aprobată de Ministerul Finanțelor.

Ministrul Mediului a transmis că au fost ceruți bani suficienți pentru toate aceste proiecte, dar decizia finală va fi influențată de analiza pe deficit efectuată de Ministerul Finanțelor și de calculele care vor ajunge la Comisia Europeană.

Demnitarul a afirmat că există înțelegere pentru prioritizarea bugetului AFM, dar că garanția continuării programului Rabla va exista abia după aprobarea bugetului, când se va vedea dacă suma aprobată include scenariile prezentate de MMAP.

„Ce vă pot spune este că avem scenariile în care am cerut suficient de mulţi bani ca să acoperim şi proiecte precum Rabla, de exemplu, sau stocare baterii, dar depinde foarte mult care este suma pe care ne-o va aproba Ministerul Finanţelor. Dacă aprobă o sumă care să poată să cuprindă şi aceste proiecte, noi le-am introdus. Deci, am cerut banii necesari pentru ele, acum să vedem care este (suma – n. r.), pentru că şi Ministerul Finanţelor depinde foarte mult în analiza pe deficit. Suma maximală pe care ne-o aprobă, în mod evident, se va duce şi pe zona de deficit ca un calcul, ca formula care se aplică să fie luată în considerare şi în analizele care vor ajunge inevitabil şi la Comisia Europeană. Trebuie neapărat să ţinem cont şi de un echilibru. Eu sunt convinsă că se va înţelege inclusiv nevoia pentru AFM de a lansa proiecte noi anul acesta”, a afirmat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a menționat că, deocamdată, nu există o garanție oficială pentru continuarea programului Rabla, dar scenariile propuse includ astfel de programe și sunt susținute de minister. Ea a adăugat că speră ca bugetul să fie aprobat în maximum două-trei săptămâni, moment în care se va ști clar dacă proiectele vor fi finanțate conform scenariilor.

Ministrul Mediului a subliniat că există o nevoie mare în prezent pentru un program de finanțare dedicat sistemelor de stocare în baterii. Ea a explicat că în cazul panourilor fotovoltaice, în cadrul programului REPowerEU de anul trecut, s-au derulat proiecte de miliarde de lei, însă rețeaua națională nu mai face față volumului de energie produs.

Diana Buzoianu a arătat că este important ca eforturile prosumatorilor, finanțate de AFM, să fie continuate și că următorul pas este sprijinirea zonei de stocare, pentru a valorifica investițiile deja realizate și pentru a asigura funcționarea optimă a sistemului energetic național.