Autoritățile române pregătesc o modificare legislativă majoră pentru a reduce amenzile neplătite de șoferii străini și a proteja transportatorii locali.

În prezent, peste 35.000 de șoferi din alte țări figurează cu datorii de milioane de euro către statul român, în special pentru depășirea vitezei legale, nepurta centurii sau alte încălcări ale regulilor de circulație rutieră.

Transportatorii români reclamă pierderi financiare importante din cauza șoferilor străini care nu respectă regulile și nu plătesc amenzile. Radu Dinescu, secretar general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, explică pentru ProTV:

„Vorbim de câteva zeci de milioane de euro. Te simți discriminat. Atunci când în România există o restricție de circulație, transportatorii români o respectă, pentru că pe baza plăcuței de înmatriculare te execută, în timp ce o firmă străină nu va plăti nimic. Șoferii știu, firmele știu, nu se opresc și circulă. Ce zice neamțul când românul ajunge după 2 zile?”

Anul trecut, poliția rutieră a aplicat peste 5.000 de amenzi șoferilor străini, însă mulți dintre aceștia nu au achitat sumele datorate, unele ajungând chiar până la 50.000 de lei.

Deputatul Eugen Neață, inițiatorul legii, propune ca șoferii străini să fie obligați să achite amenzile pe loc, similar cu legislația din Bulgaria, Italia sau Ungaria. Măsura urmărește să împiedice șoferii străini să părăsească România până la plata datoriilor.

„Un cetățean străin, în permis sau în pașaport, nu are toate datele de identificare. Sunt unii care nu au CNP, care nu au stipulat domiciliu cu stradă, număr și apartament. Neavând aceste date, procedura de urmărire în statul respectiv nu poate fi dusă la îndeplinire. Să venim cu o modificare a legii astfel încât să plătească sancțiunea când solicită restituirea permisului”, spune deputatul.

Legea prevede că Ministerul Finanțelor Publice va deschide un cont unic de încasare în termen de 90 de zile, unde șoferii străini vor plăti imediat amenzile primite de la poliție. Această măsură va reduce datoriile neîncasate și va aduce echitate între transportatorii români și cei străini.

Conform legislației actuale, amenzile pot fi recuperate în maxim cinci ani, după care acestea se prescriu. Noua lege vizează eliminarea lacunelor și aplicarea imediată a sancțiunilor, prevenind acumularea de datorii auto semnificative.