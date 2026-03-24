Proiectul referitor la eliminarea pensiilor speciale pentru primari, viceprimari și conducerea consiliilor județene nu a fost discutat în cadrul Comisiei pentru muncă din Camera Deputaților, deși figura pe ordinea de zi a ședinței de marți. În lipsa unei dezbateri și a unui raport, inițiativa legislativă va intra în procedura de adoptare tacită.

În aceste condiții, termenul-limită stabilit pentru adoptare este 29 martie, dată la care proiectul va fi considerat adoptat implicit și va fi transmis Senatului, care are rol decizional în acest caz. Camera Deputaților este prima Cameră sesizată în procesul legislativ.

Decizia de a nu discuta proiectul a fost influențată de solicitarea unui membru al comisiei, care a invocat lipsa de prioritate a subiectului în actualul context legislativ și bugetar. Argumentul central a fost acela că pensiile speciale vizate nu sunt, în prezent, în plată.

„Nu considerăm că acum este prioritară, pentru că norma, practic, este suspendată, nu produce efecte, odată cu ordonanţa „trenuleţ. Noi nu am dori să participăm la această şedinţă, cu atât mai mult cu cât celelalte comisii nici nu au fost convocate pe acest subiect. Deci, nu prea ar mai avea rost. În acest caz, aş propune o amânare”, a spus Rusu.

În urma acestei intervenții, președintele Comisiei de muncă a supus la vot suspendarea ședinței, propunere care a fost aprobată de membrii prezenți.

Suspendarea dezbaterilor a atras critici din partea unor parlamentari, care consideră că proiectul privind pensiile speciale trebuia analizat și supus votului în cadrul comisiei. Aceștia susțin că amânările repetate mențin incertitudinea legislativă și pot genera efecte bugetare semnificative în viitor.

După votul privind suspendarea ședinței, conducerea comisiei a confirmat parcursul procedural al proiectului.

„Nu ne pronunţăm astăzi, pentru că celelalte comisii nu au fost convocate şi pe 29 se adoptă tacit şi pleacă la Senat. Suspendăm astăzi şedinţa, că nu are rost să o facem, ei nefiind prezenţi”, a spus Solomon după vot.

Inițiatorii proiectului au criticat lipsa dezbaterii și au subliniat necesitatea adoptării clare a unei decizii legislative. Aceștia atrag atenția că, deși pensiile speciale pentru aleșii locali sunt suspendate în prezent, situația ar putea fi schimbată rapid printr-o majoritate parlamentară.

„Am venit să susţin proiectul în calitate de iniţiator. Acest proiect de lege are termen de adoptare tacită şi să meargă la Senat la data de 29 martie. Astăzi ar fi trebuit să-l dezbatem aici şi fiecare partid parlamentar să-şi exprime opţiunea asupra acestui proiect. Din punctul nostru de vedere, acest proiect trebuia să treacă, nu să fie amânat. Până la urmă, aceste pensii speciale ale primarilor sunt amânate în fiecare an şi de aceea nu sunt în plată. Problema este că dacă vreodată, în următoarele luni, se va găsi o majoritate care să nu le mai amâne, ele o să intre în plată şi o să ne explodeze iarăşi deficitul bugetar, ceea ce este inadmisibil. Taxele şi impozitele care au fost puse tot pe umerii oamenilor din această ţară sunt cele care acoperă deficitul şi, practic, asta ar însemna o nouă creştere de taxe ca să acoperim pensiile speciale ale primarilor. Pentru că asta e viziunea Guvernului, sau a fost, cel puţin până acum”, a susţinut Prună.

De asemenea, inițiatorii avertizează că parcursul proiectului în Senat ar putea întârzia semnificativ adoptarea unei decizii finale.