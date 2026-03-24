Ajutorul social clasic a fost înlocuit de venitul minim de incluziune (VMI), un program care oferă sprijin financiar persoanelor și familiilor cu venituri foarte mici. Cuantumul sumei primite variază însă în funcție de veniturile familiei, numărul membrilor și prezența copiilor în întreținere. Venitul minim de incluziune este reglementat prin legislația privind protecția socială și reprezintă principalul ajutor acordat persoanelor aflate în dificultate financiară.

Programul combină două forme de sprijin: ajutorul de incluziune și ajutorul pentru familiile cu copii, iar suma exactă primită nu este aceeași pentru toți beneficiarii, fiind calculată în funcție de veniturile și situația fiecărei familii. În anul 2026, cuantumul maxim al ajutorului de incluziune este de aproximativ 346 de lei pe lună pentru fiecare membru al familiei care nu are alte venituri.

Pentru persoanele singure cu vârsta de peste 65 de ani, suma maximă poate ajunge la aproximativ 504 lei pe lună, dacă nu există alte surse de venit. Pentru a beneficia de acest ajutor, venitul net lunar al familiei trebuie să fie sub anumite limite. În cazul componentei de incluziune, venitul trebuie să fie sub 346 lei pe membru de familie, iar pentru sprijinul acordat familiilor cu copii, plafonul de venit poate ajunge până la 879 lei pe membru de familie. Statul acordă, de asemenea, un sprijin suplimentar pentru familiile care au copii în întreținere.

Astfel, pentru familiile cu venituri foarte mici, ajutorul lunar acordat poate fi de aproximativ 143 de lei pentru un copil, 286 de lei pentru doi copii, 428 de lei pentru trei copii și 570 de lei pentru patru sau mai mulți copii. Suma finală primită de familie se calculează ca diferența între cuantumul maxim stabilit de lege și veniturile acesteia. Dacă familia are deja venituri din salarii, pensii sau alte ajutoare, suma acordată de stat va fi mai mică. Totuși, dacă rezultatul calculului este sub 50 de lei, statul garantează un minim de 50 de lei pe lună.

Statul român verifică cu rigurozitate toate bunurile aflate în proprietatea solicitantului pentru acordarea venitului minim de incluziune. Există o listă strictă de bunuri care exclud automat posibilitatea de a primi ajutorul. Deținerea mai multor locuințe conduce la respingerea imediată a dosarului de către primărie, iar terenurile intravilane de dimensiuni mari împiedică, de asemenea, accesul la fonduri. În plus, persoanele care dețin spații comerciale închiriate nu pot beneficia de ajutor. Mașinile reprezintă un alt factor de respingere: un autoturism cu o vechime mai mică de 10 ani blochează dosarul, iar deținerea a două autoturisme, indiferent de vechime, taie dreptul la sprijin. Utilajele agricole, tractoarele sau combinele duc, de asemenea, la respingerea automată a cererii.

Depozitele bancare sunt verificate atent prin sistemul electronic, iar persoanele care au în conturi sume mari nu sunt considerate vulnerabile. Suma din bancă nu trebuie să depășească de trei ori salariul mediu brut pentru a putea fi eligibil. Dosarele se depun fizic la compartimentul de asistență socială din primărie, iar decizia finală privind acordarea dreptului aparține primarului.

În anul 2026, lista documentelor obligatorii include formularul standard de cerere VMI, eliberat direct la ghișeul primăriei, declarația pe propria răspundere privind corectitudinea tuturor datelor furnizate și angajamentul ferm de plată pentru eventualele sume încasate ilegal. De asemenea, sunt necesare actele de identitate valabile ale tuturor membrilor familiei, certificatele de naștere pentru toți copiii minori, certificatul de căsătorie sau hotărârea definitivă de divorț, după caz, adeverințele oficiale de venit pentru toate sursele de încasări lunare și adeverințele care atestă frecventarea regulată a cursurilor școlare de către elevi.