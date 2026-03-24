Un operator economic din județul Buzău a fost sancționat drastic în urma unui control efectuat de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Buzău, după ce inspectorii au descoperit nereguli serioase în gestionarea deșeurilor periculoase și a substanțelor utilizate în agricultură.

Controlul, desfășurat la o firmă care activează în sectorul agricol (activități auxiliare pentru producția vegetală și activități după recoltare), a scos la iveală practici care încalcă legislația de mediu. Comisarii au identificat deșeuri periculoase depozitate necorespunzător, în amestec cu produse încă utilizabile, fără separare și fără un spațiu special amenajat, așa cum impun normele legale.

Această situație reprezintă un risc major atât pentru mediu, cât și pentru sănătatea populației, în special în contextul manipulării substanțelor chimice utilizate în agricultură.

O altă problemă gravă constatată a fost gestionarea defectuoasă a evidenței substanțelor periculoase. Deși operatorul deținea un registru, acesta nu era completat conform cerințelor legale, lipsind informații esențiale despre cantități, caracteristici și modul de depozitare al produselor și ambalajelor.

Pentru a limita impactul asupra mediului, inspectorii au dispus măsuri imediate:

predarea produselor de protecție a plantelor expirate către operatori autorizați;

eliminarea deșeurilor periculoase în condiții legale;

întocmirea documentelor de transport și trasabilitate.

Pentru abaterile constatate, operatorul economic a fost sancționat cu o amendă în valoare de 100.000 de lei, una dintre cele mai mari sancțiuni aplicate pentru astfel de încălcări în domeniul protecției mediului.

Garda Națională de Mediu reamintește tuturor operatorilor economici că respectarea legislației privind gestionarea deșeurilor periculoase este obligatorie. Depozitarea separată, evidența strictă și eliminarea controlată nu sunt doar cerințe legale, ci măsuri esențiale pentru protejarea mediului și a sănătății publice.

În urma unei sesizări privind posibile deversări de produse petroliere, comisarii din cadrul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Dâmbovița au efectuat un control la un operator economic care desfășura activități de extracție și colectare a țițeiului brut la punctul de lucru Sonda 172 Doicești.

În timpul inspecției, echipa de comisari a identificat o scurgere accidentală de produs petrolier la sondele 135 MP Doicești și 189 MP Doicești. Contaminarea a afectat aproximativ 400 metri pătrați de teren, punând în pericol mediul și ecosistemul local.

Incidentul a fost considerat grav, întrucât operatorul nu a luat măsuri preventive și nu a identificat riscurile asociate manipulării și stocării produselor petroliere. Lipsa unui plan de prevenire și remediere a contaminării solului a fost un factor decisiv în aplicarea sancțiunii.

Ca urmare a încălcării legislației de mediu, operatorul a fost amendat cu suma de 100.000 de lei, conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare. În plus, autoritățile au stabilit măsuri obligatorii de remediere a deficiențelor, cu termene stricte de implementare, pentru a preveni impactul negativ asupra mediului și a sănătății populației.

Acțiunea reamintește tuturor operatorilor economici responsabilitatea de a preveni contaminările și de a proteja mediul înconjurător. Garda de Mediu subliniază că nerespectarea normelor privind gestionarea substanțelor periculoase și prevenirea deversărilor poate atrage sancțiuni severe și obligativitatea remedierii rapide a impactului asupra mediului.