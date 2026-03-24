Toți profesorii vor fi evaluați de un medic psihiatru înainte de a intra în sistemul de învățământ preuniversitar, conform unei măsuri prevăzute într-un ordin comun semnat de miniștrii Educației și Sănătății. Noua reglementare nu se aplică doar cadrelor didactice, ci întregului personal din învățământul preuniversitar, incluzând atât profesorii, cât și personalul didactic auxiliar, personalul administrativ și candidații la funcții de conducere, îndrumare și control.

Potrivit acestui ordin emis de Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, începând cu anul școlar următor, persoanele care doresc să se angajeze în sistemul de învățământ vor trebui să obțină trei tipuri de avize medicale: avizul medicului de familie, avizul medicului psihiatru și avizul medicului de medicină a muncii. Aceste documente devin obligatorii pentru întocmirea dosarului medical necesar angajării și se aplică tuturor categoriilor de personal, inclusiv celor care ocupă funcții de conducere, precum directorii.

În ceea ce privește angajații deja existenți în sistem, care nu au trecut anterior printr-o astfel de evaluare psihiatrică, ordinul prevede că aceasta poate fi solicitată în cazul apariției unor schimbări de comportament. În urma expertizei realizate de medicul psihiatru, se va decide dacă persoana își poate continua activitatea. Documentul include o listă extinsă de tulburări care pot influența capacitatea de muncă, printre care se regăsește și tulburarea depresivă majoră, ce poate duce la declararea temporară a inaptitudinii până la remedierea stării de sănătate, alături de alte afecțiuni psihice relevante.

Pentru a deveni profesor în România în anul 2026, este necesară parcurgerea unor etape obligatorii de formare academică și certificare profesională, reglementate de Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023 și de actualizările metodologice recente. Parcursul diferă în funcție de nivelul de învățământ la care dorești să predai, însă implică atât studii de specialitate, cât și pregătire pedagogică și evaluări profesionale.

Pentru învățământul preșcolar și primar, candidații trebuie să fie absolvenți ai unui liceu pedagogic sau ai programului de licență „Pedagogia învățământului primar și preșcolar”. Începând cu anul 2026, programele universitare pot fi reorganizate în specializări distincte pentru învățământul primar. Pentru învățământul gimnazial și liceal, este necesară absolvirea unei facultăți în domeniul de specialitate, la nivel de licență.

Formarea psihopedagogică este esențială pentru accesul în cariera didactică. În 2026, aceasta se realizează prin Programul de Formare Psihopedagogică (DPPD), care include Nivelul I, necesar pentru predarea la gimnaziu, și Nivelul II, pentru predarea la liceu. Deși există discuții privind obligativitatea masteratului didactic, implementarea completă a acestuia ca unică rută de acces este estimată pentru anul 2029, astfel că, în 2026, rămâne o opțiune de formare avansată.

Pentru ocuparea unui post pe perioadă nedeterminată, este necesară promovarea Concursului Național de Titularizare. Acesta include o probă scrisă, pentru care trebuie obținută cel puțin nota 7 pentru titularizare sau minimum 5 pentru ocuparea unui post de suplinitor, precum și o inspecție la clasă, etapă eliminatorie ce evaluează competențele practice de predare.

După angajare, urmează o perioadă de stagiu, în care profesorul debutant desfășoară activitate didactică sub îndrumarea unui mentor. Ulterior, este necesară promovarea examenului de definitivat, obligatoriu pentru obținerea dreptului de practică în învățământ. Sesiunea din 2026 se desfășoară conform calendarului stabilit de Ministerul Educației și include inspecții speciale și o probă scrisă.