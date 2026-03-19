Ministrul Educației a dat asigurări că organizarea examenelor naționale nu este amenințată, chiar dacă situația din sistem rămâne tensionată.

„Nu cred că există acest risc, atât timp cât ne aflăm într-un continuu dialog. Încercăm să găsim soluţii pentru rezolvarea anumitor situaţii şi totodată să avem o speranţă pentru viitor. Este un buget de la care putem construi. Cred că e foarte important să înţelegem că, în România, educaţia a fost prima care a suportat această situaţie din România, faptul că avea un deficit bugetar de peste 9%. În momentul de faţă observăm măsuri şi în alte componente ale societăţii, vom vedea cât şi cum se vor implementa şi, de asemenea, cred că educaţia va fi prima care va ieşi în această situaţie”, a declarat Mihai Dimian.

Declarațiile vin după ce o parte dintre cadrele didactice au refuzat să participe la simularea Evaluării Naționale, în semn de protest față de situația din sistem.

Șeful Educației a subliniat că încearcă să gestioneze criza prin dialog și măsuri concrete, inclusiv prin utilizarea fondurilor disponibile și eficientizarea activității ministerului.

„Cred că ceea ce am făcut în aceste zile demonstrează că sunt un om al dialogului şi un om care caută soluţii. Sigur că trebuie să eficientizăm anumite activităţi ale ministerului, identificăm anumite fonduri. Acum avem un buget total mai mare cu 4% pe zona de educaţie, mai mare cu 20% pe zona de cercetare, nu doar în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ci şi în general. Implementăm proiectele PNRR, care vor asigura o reformă a infrastructurii şi, după aia, încercăm să acţionăm diferenţiat, în funcţie de problemele identificate, pentru că sunt foarte multe probleme”, a mai spus ministrul.

În paralel, tensiunile dintre Guvern și sindicatele din Educație rămân ridicate. Reprezentanții profesorilor avertizează că ar putea recurge la boicotarea Evaluării Naționale și a Bacalaureatului.

Nemulțumirea principală este legată de nivelul finanțării sistemului, după ce în proiectul de buget pentru 2026 este prevăzută o alocare de aproximativ 2,8% din PIB pentru Educație, considerată insuficientă de sindicaliști.

În acest context, autoritățile mizează pe continuarea negocierilor pentru a evita escaladarea conflictului și eventuale perturbări ale examenelor.

Deși oficialii dau asigurări că situația este sub control, presiunea din sistemul de educație rămâne ridicată, iar următoarele săptămâni vor fi decisive pentru stabilitatea organizării examenelor naționale.