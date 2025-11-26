Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri că proiectul de rectificare bugetară prezentat în coaliție de ministrul finanțelor acordă cele mai importante alocări domeniilor Sănătate și Transporturi, două sectoare unde presiunile financiare sunt tot mai mari.

„A venit ieri ministrul finanțelor și ne-a prezentat în mare cum arată rectificarea. Mare parte din sume merg spre două capitole”, a spus el, referindu-se la nevoia acoperirii unor obligații urgente din aceste domenii.

Potrivit liderului social-democrat, ministrul finanțelor a expus în cadrul ședinței de coaliție structura principală a rectificării, iar necesitățile imediate au orientat distribuția fondurilor.

O parte considerabilă din bani ajunge la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru a achita datoriile acumulate în timp. Grindeanu a subliniat că presiunea asupra bugetului sanitar a devenit critică, iar achitarea arieratelor reprezintă o măsură indispensabilă pentru funcționarea sistemului.

„O parte către sănătate, către casa de asigurări, pentru a mai plăti din arieratele care vin din spate”, a explicat liderul PSD.

Rectificarea include și o alocare consistentă pentru Transporturi, necesară pentru două direcții de plată:

decontarea restanțelor la subvențiile pentru CFR,

transferul sumei aprobate de Comisia Europeană ca ajutor de stat pentru TAROM.

Grindeanu a menționat că, pe lângă aceste priorități, există resurse suplimentare prevăzute și pentru agricultură, însă într-o proporție mai redusă.

„O sumă importantă merge către transporturi, unde sunt două chestiuni: plata de asemenea unor datorii pe subvenții pe CFR și de asemenea plata unei sume către TAROM, acel ajutor de stat aprobat de către Comisia Europeană”, a precizat Grindeanu.

În același context, președintele PSD a anunțat că a cerut o evaluare aprofundată privind modul în care schimbările fiscale adoptate în ultimele luni au influențat nivelul încasărilor la bugetul de stat.

„Am cerut colegilor mei să fac o analiză mai mare asupra impactului modificărilor legislative, asupra veniturilor”, a afirmat Grindeanu.

El a arătat că în spațiul public circulă analize divergente: unele indică o creștere a colectării, în timp ce altele susțin că veniturile nu au evoluat în ritmul anticipat, chiar și după majorarea unor taxe precum TVA.

„Am văzut în această perioadă diverse puncte de vedere. Unele care spuneau că a fost un impact pozitiv în sensul că s-a colectat mult mai bine, altele care spun că din contră, chiar dacă am crescut, de exemplu, TVA, încasările n-au fost pe măsura creșterii acestor cote”, a explicat liderul PSD.

Din acest motiv, Grindeanu a solicitat specialiștilor din partid și experților din ministere o evaluare riguroasă și coerentă.