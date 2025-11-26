În cadrul unei conferințe de presă, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că ministerul va primi între 750 și 800 de milioane de lei la rectificarea bugetară, după ce solicitarea inițială a fost de 1,8 miliarde lei.

„Ministerul Transporturilor a cerut un miliard opt sute la această rectificare. Sunt mulţi bani. Din discuţiile pe care le-am avut cu ministrul Finanţelor, cred că vom primi undeva în jur de 750-800 de milioane. Marea parte a banilor sunt pentru subvenţiile de la Metrorex şi de la CFR şi pentru plata datoriilor către Alstom pe care ştiţi că Metrorex le are”, a explicat Șerban.

Potrivit acestuia, banii sunt necesari pentru a acoperi subvențiile care susțin funcționarea transportului public feroviar și a metroului, dar și pentru achitarea unor obligații financiare acumulate în timp.

Întrebat despre motivele pentru care CFR are nevoie de finanțare suplimentară, ministrul a subliniat că subvențiile sunt o practică standard în transportul public din orice stat.

„Pentru că în toată lumea se plătesc subvenţii la transportul public. De asta este nevoie de subvenţii”, a spus Ciprian Șerban, precizând că sustenabilitatea unor servicii accesibile pentru populație necesită un aport constant de la buget.

Ministrul Transporturilor a fost întrebat și despre lista companiilor de stat care ar putea intra în procese de restructurare. El a răspuns că analiza este încă în desfășurare.

„Facem analiză şi vom comunica când vom avea o listă completă”, a declarat Șerban, fără a oferi deocamdată nume concrete.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat că rectificarea bugetară va direcționa cele mai mari sume către două domenii considerate critice: Sănătatea și Transporturile.

„Mare parte din sume merg spre două capitole, o parte către Sănătate, către Casa de Asigurări, pentru a mai plăti din arieratele care vin din spate, și, de asemenea, o sumă importantă către transporturi, unde sunt două chestiuni, plata, de asemenea, a unor datorii pe suvenții, pe CFR, și, de asemenea, plata unei sume către TAROM, acel ajutor de stat aprobat de către Comisia Europeană”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democrat a precizat că rectificarea va include și sume pentru Ministerul Agriculturii, având în vedere nevoile urgente ale sectorului.