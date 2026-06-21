Mulți șoferi cred că ajung mai repede la destinație. Ce se întâmplă când viteza trece de 130 km/h

Mulți șoferi sunt convinși că ajung semnificativ mai repede la destinație dacă depășesc limita de 130 km/h pe autostradă. Analizele arată însă că timpul economisit este redus, în timp ce consumul de carburant și riscurile cresc considerabil. Datele prezentate de Il Post evidențiază că avantajele unei viteze mai mari se diminuează rapid pe măsură ce acul vitezometrului urcă. În practică, traficul și condițiile de drum reduc și mai mult beneficiile obținute prin deplasarea peste limita legală.

Percepția că fiecare creștere a vitezei produce un câștig important de timp este una dintre cele mai răspândite idei în rândul șoferilor, însă calculele arată că realitatea este diferită.

Pe o distanță de 100 de kilometri, un automobil care rulează constant cu 110 km/h ajunge la destinație în aproximativ 55 de minute. La limita legală de 130 km/h, timpul necesar scade la aproximativ 46 de minute.

Dacă șoferul decide să circule cu 150 km/h, aceeași distanță este parcursă în aproximativ 40 de minute. Diferența față de un conducător auto care respectă limita legală este de doar șase minute.

În condiții reale de trafic, avantajul este de multe ori chiar mai redus. Restricțiile temporare, depășirile, lucrările de pe carosabil și aglomerația influențează constant ritmul de deplasare și reduc viteza medie a călătoriei.

Autostrăzile nu permit, în majoritatea situațiilor, menținerea unei viteze constante pe întreaga durată a traseului.

Prezența camioanelor, benzile de accelerare și decelerare, lucrările de întreținere și fluctuațiile de trafic obligă șoferii să frâneze și să accelereze în mod repetat. Cei care circulă cu viteze ridicate sunt nevoiți să își adapteze mai frecvent stilul de conducere.

În multe cazuri, câteva minute petrecute într-o zonă aglomerată sau într-un ambuteiaj sunt suficiente pentru a elimina complet timpul câștigat anterior prin deplasarea mai rapidă.

Specialiștii în trafic subliniază că indicatorul relevant pentru durata unei călătorii este viteza medie, nu valoarea maximă atinsă pentru intervale scurte de timp.

Un efect adesea ignorat de șoferi este impactul direct pe care îl are rularea la viteze ridicate asupra consumului de combustibil.

Rezistența aerului nu evoluează liniar odată cu creșterea vitezei, ci într-un ritm mult mai accentuat. Din acest motiv, diferența dintre 130 km/h și 150 km/h este mai importantă decât pare la prima vedere.

Potrivit calculelor prezentate de Il Post, trecerea de la 130 km/h la 150 km/h poate duce la o creștere a rezistenței aerodinamice cu peste 30%.

Pentru numeroase modele de automobile, acest lucru înseamnă un consum mai mare cu aproximativ 20-25%. În anumite situații, o oprire suplimentară pentru alimentare poate consuma chiar timpul economisit prin mersul mai rapid.

Cea mai importantă consecință a circulației cu viteză ridicată rămâne siguranța rutieră și capacitatea șoferului de a reacționa în situații neprevăzute.

La 130 km/h, un automobil are nevoie, în condiții normale, de peste 120 de metri pentru a opri complet. La 150 km/h, distanța de oprire depășește frecvent 150 de metri.

Cei 20 km/h suplimentari pot însemna aproximativ 30 de metri în plus necesari pentru frânare, echivalentul lungimii unei coloane formate din șapte autoturisme.

În cazul unei situații de urgență, această diferență poate face distincția dintre evitarea unui impact și producerea unui accident la o viteză care rămâne periculoasă.

Exemplul autostrăzilor din Germania este invocat frecvent în discuțiile despre eliminarea limitelor de viteză, însă statisticile indică o realitate diferită.

Un studiu realizat în Germania, care a analizat aproape două miliarde de treceri ale vehiculelor, a arătat că viteza medie pe segmentele fără limită a fost de aproximativ 113 km/h.

Datele mai arată că aproape 83% dintre șoferi au circulat cu mai puțin de 130 km/h, deși aveau posibilitatea legală de a merge mai repede.

Experții explică faptul că diferențele mari de viteză dintre vehicule afectează fluiditatea traficului și favorizează apariția așa-numitelor „ambuteiaje fantomă”, blocaje care se formează fără un obstacol evident și se propagă pe distanțe mari. Analizele indică faptul că depășirea limitei de 130 km/h aduce beneficii reduse în ceea ce privește timpul de deplasare, în timp ce costurile și riscurile cresc într-un ritm mult mai accentuat.