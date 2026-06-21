Ce nu îți spune nimeni despre viteza în trafic și consecințele ei reale

Depășirea vitezei legale rămâne una dintre cele mai întâlnite abateri rutiere pe drumurile din România, iar anul 2026 aduce un nivel mai ridicat de monitorizare din partea autorităților. Sistemele automate din proiectul e-SIGUR, camerele inteligente și radarele capabile să calculeze inclusiv viteza medie au redus semnificativ șansele ca abaterile să rămână nesancționate.

În paralel, punctul de amendă este raportat la 5% din salariul minim brut pe economie, fiind plafonat la 202 lei după actualizarea la 4.050 de lei. În acest context, sancțiunile sunt aplicate în funcție de gradul depășirii limitei de viteză și de zona în care se produce abaterea.

Depășirea cu până la 20 km/h peste limita legală, de exemplu 70 km/h într-o zonă de 50 km/h, este încadrată în prima clasă de sancțiuni. Șoferii primesc între 2 și 3 puncte de amendă, ceea ce înseamnă sume cuprinse aproximativ între 405 și 607,5 lei.

În plus, se aplică 2 puncte de penalizare. Pentru acest prag nu se dispune suspendarea permisului de conducere. Situația este similară și pentru depășirea cu până la 30 km/h peste limită, unde sancțiunea urcă la 4–5 puncte de amendă și 3 puncte de penalizare.

Când viteza depășește limita cu aproximativ 41–50 km/h, sancțiunile cresc semnificativ, fiind aplicate între 9 și 20 de puncte de amendă și 6 puncte de penalizare. În cazul unei depășiri de peste 50 km/h, cum ar fi 101 km/h într-o zonă de 50 km/h, intervine suspendarea permisului de conducere pentru 90 de zile.

Pragul este considerat unul critic, iar înregistrările realizate de sistemele automate de monitorizare sunt folosite direct în procesul de sancționare. Aplicarea măsurii depinde strict de viteza înregistrată raportată la limita legală a sectorului de drum.

Punctul de amendă este stabilit la 202 lei, ceea ce influențează direct valoarea finală a sancțiunilor aplicate șoferilor. Acesta reprezintă 5% din salariul minim brut pe economie, conform actualizărilor recente.

În funcție de clasa de sancțiune, amenzile sunt exprimate ca intervale de puncte, ceea ce generează sume diferite pentru aceeași abatere, în funcție de decizia agentului constatator. Sistemul este aplicat uniform, atât în localități, cât și în afara acestora, raportarea făcându-se la limita legală a fiecărui tronson de drum.

Șoferii care primesc amendă rutieră au posibilitatea de a achita jumătate din minimul sancțiunii în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal. Mecanismul se aplică indiferent de tipul abaterii, inclusiv în cazurile de depășire a vitezei. Plata poate fi efectuată online prin platforma Ghișeul.ro, disponibilă permanent, sau fizic, la direcțiile de taxe și impozite locale.

De asemenea, sumele pot fi achitate la structurile SPIT/DGITL, în funcție de domiciliul contravenientului. În practică, reducerea se aplică la jumătatea minimului prevăzut de lege, dacă plata este efectuată în termenul legal stabilit.