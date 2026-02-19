În cadrul celui mai recent episod al podcastului ”Contrapunct”, difuzat pe canalul de YouTube ”HAI România”, jurnalistul Dan Andronic i-a avut ca parteneri de discuție pe colegii săi de breaslă Tavi Hoandră și Bogdan Comaroni.

Bogdan Comaroni apreciază că AUR își datorează succesul în mare parte imaginii personale a lui George Simion, pe care o construiește ca un lider puternic, în jurul căruia restul partidului contează mai puțin.

Acesta explică că liderul AUR și-a consolidat această imagine eliminând treptat competiția internă și adoptând un stil de comunicare apropiat de „citizen journalism”, implicându-se direct și confrontativ cu politicienii, ceea ce i-a atras susținerea unui segment de fani care apreciază acest tip de abordare.

În același timp, el a reușit să atragă și persoane care nu se regăsesc în curentele politice clasice – nici neoliberal, nici progresist sau neomarxist –, mobilizând astfel un electorat nemulțumit, dar dornic să acționeze.

”AUR e direct legat de imaginea lui Simion. El este printre ultimii lideri sau, în momentul de față, liderii locomotivă, aia cum știam noi de mult, adică un lider de partid în care restul aproape că nu contează. Este un lider care și-a făcut imaginea până la urmă scoțându-i din jur pe toți ceilalți concurenți, făcând un citizen journalism. Să ne aducem aminte cum alerga cu telefonul Da, și a intrat pe lungimea de undă al unor fani care au apreciat foarte mult reacția asta de a te duce peste politicieni, de a căuta, de a intra peste ei cu întrebări, adică de tip Marian Ceaușescu sau cum îl cheamă. Pe de altă parte a reușit să și strângă într-un bazin și pe cei care au venit dintr-un spirit de front efectiv, pur și simplu cei care nu s-au regăsit nicăieri nici în zona neoliberală, nici în zona neomarxistă, nici în zona progresistă și care au zis, domne, trebuie să facem ceva”, spune Bogdan Comaroni.

Bogdan Comaroni spune că, în lipsa lui Călin Georgescu, oamenii s-au apropiat de George Simeon, al cărui parcurs politic și activist a fost, încă de la început, bine definit și legat de cel al lui Nicușor Dan.

Jurnalistul subliniază că liderul AUR și președintele României au lucrat strâns împreună, participând la proteste și împărtășind birouri și spații comune, ceea ce le-a permis să construiască un traseu politic și activist solid.

El observă că parcursul lor nu a fost întâmplător, ci a fost influențat de o structură ocultă, despre care unii folosesc termenul de „stat paralel” sau „Securistan”, care controlează atât politica, cât și economia, inclusiv prin firme sub acoperire și operațiuni pe piața de capital.

Bogdan Comaroni afirmă că această structură a transformat treptat România într-o piață de afaceri controlată piramidal de stat, în care licitațiile și banii publici ajung la aceleași grupuri, ceea ce contribuie la austeritate și la menținerea unui sistem piramidal al resurselor.

El mai arată că influența acestui „deep state” românesc este mult mai amplă decât simpla prezență a unor oficiali cunoscuți, fiind conectată la afaceri, interlopi, jocuri de noroc, mass-media și alte rețele globale. În opinia sa, această structură ascunsă a afectat profund funcționarea corectă a instituțiilor și a pieței, dar a și modelat traiectoriile politice ale unor lideri precum George Simion și Nicușor Dan.

”Da, dar revenind la treaba asta că neavând Georgescu în partid, neavând acces direct prin votare, prin zona să ai o legitimitate la vot prin el direct, e clar că e blocat în peisaj, în decor. S-au regăsit în partea lui George Simion. Pe de altă parte, deci George Simion, eu am spus-o asta de foarte multă vreme și n-am cum să nu observ ca jurnalist, el a avut o traiectorie de la început programată și a fost strâns legată de cea a lui Nicușor Dan, care, după ce a fost un mare olimpic și un mare matematician și a obținut și studiile peste tot, el nu s-a gândit să intre în cercetarea matematică ca toți alții și s-a gândit primul rând să salveze Bucureștiul, după care cu același spirit matematic intrând în ecuații și analize și derivate și integrale, s-a gândit să salveze și întreaga Românie alături de USR. Mă rog, a fost la un moment dat înlăturat, a revenit, dar ceea ce știm sigur este că traiectoria lui este, încă de la începuturi, traiectoria lui de activist și revoluționar, e strâns legată de cea lui George Simion. La un moment dat erau chiar împreună și aveau și birou împreună și aproape locuiau la Doru Mărieș (…) Mă rog, deci au intrat împreună, erau la proteste împreună, sunt nenumărate poze unde sunt împreună. Apar în poze la Clotilde Armand. Par a fi, uite ca să nu, eu ca jurnalist sunt absolut sigur, dar ca să nu dăm aici verdict, ei par a fi puși cu mâna, de la începuturi, unul pe un traseu suveranist, unul pe un traseu (…) Păi cine să-i pună cu mâna decât ceea ce unii numesc statul paralel, unii numesc securitatea, securistanul (…) deci, după mine, e acel conglomerat care, și pe mâna și pe economie și pe politică; prin economie, prin firmele sub acoperire ale serviciilor secreți. care din 2002-2003 parcă au putut să fac operațiuni pe piața de capital, deci nu mai foloseau doar banii din Trezorerie ca să îi găsească pe spioni și chiar efectiv au avut acces la firme sub acoperire cu care intrau pe piață și făceau operațiuni bancare. (…) În urma acestor ani de când acest sistem e la putere, vedem că România nu mai este o piață de capital, ci este o piață de afaceri cu statul prin care licitațiile se spală prin SEAP și vin la putere și le obțin aceiași oameni, se dezvoltă după sistem piramidal pentru că mereu, mereu contribuie și vin alții terți sau alții intră în această afacere pentru că unii trebuie să și construiască sau să facă ceva ce subțin prin acele licitații, dar banii se întorc să pierd pe parcurs și atunci ai nevoie de alți bani și atunci te dezvolți piramidal. Una din consecințele acestei piramide este și austeritatea noastră pentru că piramida ca să funcționeze trebuie din nou bani la buget, iar în momentul în care nu mai ai se dărâmă jocul piramidal și atunci, în această conglomerat, pe de-o parte, unii au mers pe partea politică-economică, unii au dictat trasee și nu este cum crede lumea, adică domnul e un fel de SRI prin Anton Rog, care manipulează, dezinformează, pe unul cu un Coldea (…) adică nu spun că ăștia nu există și că nu au făcut abuzuri și că nu intră în postura asta, dar această ocultă română este mult mai adâncă și mai amplă, după părerea mea, decât să-i reduci la Coldea când e vorba de afaceri. (…) Acesta ocultă românească care e strâns legat, evident, cu același deep state. sau dacă vrei ocultă mondială și în zona în care și serviciile de informații s-au globalizat odată cu afacere globale, cu zona multinațional-corporatistă și serviciile s-au globalizat. S-au dezvoltat aceste state paralele după mine, până când să ajungem la conspirațiile legate de ocultele din spate și la alte probleme. Dar ce putem constata este că aceste deep state-uri care existau și care sunt conexiuni (…) sunt în spate cu tot, că ele sunt conectate pe interese politice-economice, au împreună lumea interlopă. Adică cine le vede pe astea că nu sunt în strânsă legătură cu lumea interlopă, cu piața de trafic de carne vie, a jocului de noroc, mass-media. Din toate părțile și presiunile pe media și mai ales în România s-au văzut cum practic s-a distrus media”, a mai spus acesta.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.