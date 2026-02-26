Procedura de desemnare a unui nou Avocat al Poporului s-a transformat într-un nou episod tensionat al dezbaterii despre pensiile speciale.

Funcția ar urma să revină USR, însă PSD anunță că nu va susține un candidat care beneficiază de un astfel de venit, introducând o condiție politică fermă în negocierile parlamentare.

„O să pun o condiție să nu aibă pensie specială. Vorbesc serios. PSD-ul nu o votează dacă are pensie specială”, a spus liderul social-democrat.

Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a transmis public că PSD nu va vota pentru un Avocat al Poporului care încasează pensie specială. Potrivit acestuia, informațiile existente ar indica faptul că propunerea USR pentru această funcție s-ar afla într-o asemenea situație.

Mesajul este categoric: dacă persoana desemnată are pensie specială, fie renunță la acest beneficiu, fie este înlocuită cu un alt candidat. În absența unei astfel de decizii, PSD nu își va acorda votul în Parlament.

Prin această poziționare, tema pensiilor speciale devine criteriu explicit în procesul de numire a Avocatului Poporului, funcție esențială în arhitectura instituțională a statului.

„Mă aștept de la cei care au strigat non-stop cu pensiile speciale (…) să aplice și când e vorba de ei”, a punctat Grindeanu, sugerând că există o doză de ipocrizie în spațiul public.

Discuția a fost rapid extinsă către ideea unui posibil „dublu standard”. Întrebat dacă PSD aplică aceeași regulă și în cazul propriilor membri care beneficiază de pensii speciale, Grindeanu a admis că în partid există astfel de situații. Totuși, el a susținut că PSD nu a construit un discurs politic centrat pe eliminarea acestor privilegii.

În schimb, presiunea este plasată asupra USR, formațiune care a promovat constant eliminarea pensiilor speciale ca obiectiv major. Din această perspectivă, susținerea unui candidat aflat în această categorie ar putea fi interpretată ca o contradicție între retorică și practică.

Astfel, numirea noului Avocat al Poporului devine nu doar o decizie administrativă, ci și un test de coerență politică pentru partidele implicate.

În contextul dezbaterii, liderul PSD a deschis și subiectul cumulului pensiei cu salariul în sectorul public. Acesta s-a declarat favorabil unei reglementări clare care să limiteze sau să redefinească posibilitatea ca o persoană pensionată să ocupe simultan o funcție remunerată din fonduri publice.

Tema pensiilor speciale se suprapune peste un cadru mai amplu de reforme anunțate la nivel guvernamental. Printre acestea se numără și o posibilă reformă administrativă, care ar putea include comasarea unor unități administrativ-teritoriale (UAT-uri).