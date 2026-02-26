Curtea Constituțională a României (CCR) a redactat motivarea deciziei prin care a respins sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție împotriva legii pensiilor de serviciu din sistemul judiciar, potrivit stiripesurse.ro, care a intrat în posesia documentului în exclusivitate. Curtea precizează că, săptămâna trecută, soluția fusese anunțată public, fiind adoptată cu majoritate de 6-3, iar legea a fost considerată constituțională și a rămas pe drumul spre promulgare.

În motivare, judecătorii explică pas cu pas de ce au respins criticile ÎCCJ, începând de la aspecte procedurale și până la conținutul propriu-zis al reformei. Curtea a analizat condițiile de pensionare, tranziția pe 16 ani, modul de calcul, plafonările, bonificațiile și mecanismul de actualizare. Judecătorii au subliniat că nu pot rescrie legea și nici evalua oportunitatea politicilor publice, arătând că s-au pronunțat strict în limitele sesizării, fără a adăuga critici sau motive de neconstituționalitate din oficiu.

Unul dintre punctele centrale ale dosarului a fost cererea ÎCCJ de a trimite o întrebare preliminară către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Curtea a menționat că, pe 16 februarie 2026, chiar un judecător constituțional a depus un înscris similar, dar solicitările au fost respinse ca inadmisibile. CCR a explicat rolul mecanismului preliminar, precizând că acesta reprezintă o cooperare între CJUE și instanțele naționale și că CJUE nu se pronunță asupra conformității unei legi interne cu dreptul Uniunii și nici nu oferă avize consultative generale. Curtea a mai arătat că admisibilitatea unei întrebări preliminare presupune existența unui proces în curs și utilitatea reală a răspunsului oferit de CJUE, iar controlul de constituționalitate înainte de promulgare nu oferă cadrul procedural tipic pentru o astfel de sesizare.

Pe tema procedurii de adoptare prin angajarea răspunderii Guvernului, CCR a explicat că aceasta este excepțională și presupune ocolirea dezbaterii parlamentare. Curtea a arătat că angajarea răspunderii poate fi folosită moderat și doar în cazuri de nevoie urgentă. Urgența a fost justificată prin situația financiară a României: suspendarea plăților a 869 de milioane de euro din PNRR, un deficit de 9,3% din PIB în 2024 și datorie publică de 54,8% din PIB. CCR a subliniat și impactul dobânzilor statului, care doar în 2024 au depășit 8 miliarde de euro. În concluzie, Curtea consideră că angajarea răspunderii a fost o măsură luată în extremis, iar reglementările adoptate reprezintă un răspuns necesar și energic la situația financiar-bugetară a statului.

Curtea Constituțională a României a explicat în motivarea deciziei ce poate și ce nu poate analiza atunci când verifică legea pensiilor speciale ale magistraților. Judecătorii au precizat că nu au competența de a decide dacă inițierea unei legi a fost oportună și nici de a verifica calculele financiare ale Guvernului. Ei au spus că nu pot funcționa ca un „cenzor contabil” și că trebuie să se concentreze strict pe limitele sesizării primite.

Curtea a prezentat și modul în care funcționează pensiile pentru personalul din justiție. CCR a explicat că angajații din sistemul judiciar primesc o pensie publică contributivă și una administrată privat, conform Constituției. În schimb, suplimentul pensiei de serviciu are altă bază legală și nu este eliminat, ci reorganizat pe un temei necontributiv. Judecătorii au arătat că legea stabilește un regim nou al pensiei de serviciu și că termenii folosiți, cum ar fi „vechime totală în muncă”, sunt clari și previzibili. Curtea a explicat că vechimea totală include atât vechimea în funcție, cât și cea recunoscută de dreptul comun sau de statute profesionale și că aceasta nu se confundă cu stagiul de cotizare prevăzut de Legea 360/2023.

CCR a clarificat și expresia „data pensionării”, explicând că se referă la ziua în care angajatul părăsește funcția prin pensionare. Dacă deciziile de pensionare sunt emise, dar nu au fost puse încă în plată, ele trebuie actualizate înainte de eliberarea din funcție. În privința mecanismului de tranziție, Curtea a explicat că legea prevede măsuri pe 16 ani pentru eliminarea treptată a vechimilor asimilate și că această soluție nu încalcă deciziile anterioare ale CCR.

Curtea a subliniat că pensia judecătorilor trebuie să fie suficient de ridicată pentru a proteja independența și a preveni riscul de corupție, așa cum a stabilit CJUE. CCR a explicat modul de calcul al pensiei, bazat pe media veniturilor brute din ultimele 60 de luni înainte de pensionare și aplicarea unor valori procentuale pentru menținerea unei sume rezonabile. Curtea a precizat că nu are competența de a stabili valoarea exactă sau procentul aplicat.

CCR a arătat că pensia medie în sistemul public este de 2.778 de lei, în timp ce pensia unui judecător se va situa între 11.310 și 19.268 de lei, considerând raportul un criteriu obiectiv și rațional pentru a demonstra corectitudinea legii. Curtea a explicat că bonificația de 1% pentru fiecare an peste vechimea standard nu este un element esențial al independenței magistraților și poate fi eliminată prin opțiune legislativă.

Pe tema dreptului de proprietate și a neretroactivității, CCR a spus că doar sumele deja exigibile sunt protejate. Dreptul la bunuri nu garantează o pensie într-un anumit cuantum și statele au libertate largă în reglementarea politicilor sociale. În privința actualizării pensiei de serviciu, Curtea a validat revenirea la regula generală, care presupune ajustarea cu rata medie anuală a inflației, arătând că aceasta nu contravine securității juridice. CCR a precizat că legiuitorul are o marjă de apreciere și a citat jurisprudența CEDO, care a considerat că oprirea unei forme speciale de actualizare a pensiei nu a fost disproporționată.

Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) s-au reunit pentru a redacta motivarea deciziei privind pensiile speciale ale magistraților. Sursele noastre spun că procedura se desfășoară rapid, astfel încât legea să poată fi promulgată chiar astăzi, 26 februarie 2026. Judecătorul Gheorghe Stan a depus deja o opinie separată față de majoritate, iar există șansa ca și alți magistrați care au votat împotrivă să facă la fel.

Motivarea deciziei ar putea fi publicată până la prânz în Monitorul Oficial. Imediat după aceea, Parlamentul va trimite legea la președintele Nicușor Dan pentru promulgare. Această rapiditate este importantă pentru premierul Ilie Bolojan, care vrea să folosească legea în discuțiile de la Bruxelles. El urmează să se întâlnească cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, pentru a discuta fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Reforma pensiilor speciale este unul dintre angajamentele asumate de România. Între timp, Uniunea Națională a Judecătorilor a cerut președintelui Nicușor Dan să trimită legea înapoi în Parlament pentru reexaminare. Judecătorii spun că legea este importantă pentru a garanta independența justiției și pentru ca procesele să se rezolve într-un timp rezonabil.

În același timp, premierul Ilie Bolojan este criticat pentru o abordare considerată „stalinistă” în relația dintre puterile statului. Hotărârea CCR privind pensiile magistraților a fost adoptată pe 18 februarie, după cinci amânări și dezbateri intense, inclusiv sesizări de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Premierul Ilie Bolojan se află astăzi, 26 februarie 2026, la Bruxelles pentru o vizită importantă, decisivă pentru deblocarea și recuperarea fondurilor europene din PNRR. El are întâlniri cu Ursula von der Leyen, dar și cu Roxana Mînzatu și Valdis Dombrovskis.

Discuțiile se concentrează pe recuperarea celor 231 de milioane de euro blocați, pe situația fiscal-bugetară a României și pe măsuri de reducere a deficitului. Executivul încearcă să demonstreze astfel că a respectat angajamentele asumate, inclusiv prin reforma pensiilor speciale ale magistraților, ca să poată accesa banii europeni alocați țării.