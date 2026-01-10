Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că introducerea unor instrumente bazate pe inteligență artificială în sistemul judiciar reprezintă o preocupare reală la nivelul instituției pe care o conduce, subliniind că astfel de tehnologii ar putea contribui semnificativ la eficientizarea actului de justiție.

Oficialul a explicat că utilizarea AI este văzută ca un sprijin pentru activitatea magistraților, nu ca un substitut al deciziei umane, care va rămâne esențială în orice procedură judiciară.

În cadrul unei emisiuni difuzate de Prima TV, Radu Marinescu a arătat că, pe termen mediu și lung, inteligența artificială va deveni un instrument important în Justiție, însă doar în complementaritate cu inteligența nativă a judecătorilor și procurorilor.

Potrivit acestuia, decizia finală trebuie să aparțină întotdeauna magistratului, iar rolul tehnologiei este acela de a sprijini analiza și de a reduce timpii procedurali, fără a afecta independența sau imparțialitatea actului de judecată.

Întrebat într-un interviu-fulger dacă, la nivel personal, ar opta pentru inteligența nativă sau pentru cea artificială, ministrul Justiției a explicat că inteligența umană rămâne fundamentală, dar trebuie să fie capabilă să funcționeze și în raport cu noile tehnologii, care vor avea un impact semnificativ în viitor.

El a reiterat ideea că AI poate deveni un aliat important al sistemului judiciar, atât timp cât este utilizată responsabil și în limite clar reglementate.

„Inteligența nativă care va trebui, apoi, să funcționeze și în zona aceasta de inteligență artificială, care va fi probabil foarte semnificativă în viitor. (…) Ne preocupă foarte mult utilizarea unor instrumente de inteligență artificială, inclusiv în activitatea din Justiție și sunt convins că astfel de instrumente vor ajuta foarte mult la eficientizarea actului de justiție, păstrând însă elementul cu care am început: inteligența nativă – inteligența judecătorului, a procurorului – care vor fi elementul definitiv în ce privește decizia”, a afirmat Radu Marinescu.

Referitor la existența corupției în Justiție, Radu Marinescu a apreciat că fenomenul corupției există în societatea românească, fără a ocoli anumite domenii.

Ministrul a evitat să facă aprecieri subiective, explicând că problema nu este dacă cineva crede sau nu în existența corupției, ci obligația instituțiilor de a o identifica și de a o sancționa ferm, oriunde apare.

„Eu cred că există corupţie în societatea românească. Eu cred că un fenomen de corupţie nu ocoleşte anumite zone. (…) Dar dacă există corupţie… nu pot să spun că eu cred sau nu cred. A crede sau a nu crede duce lucrurile într-o zonă subiectivă. Şi subiectiv putem crede că în societate, în general, există corupţie, pentru că eu cred că e un truism, până la urmă, în orice societate există, mai mult sau mai puţin, corupţie. Ce obligaţii avem noi: să o identificăm şi să o sancţionăm”, a punctat Radu Marinescu.

În opinia sa, magistrații trebuie să manifeste aceeași exigență față de propriii colegi ca și în cazul altor persoane cercetate, chiar dacă acest lucru poate părea un exercițiu dificil.

Radu Marinescu a comparat situația cu cea din domeniul medical, unde un medic este obligat să acționeze conform jurământului său, indiferent de relația personală cu pacientul.

Ministrul Justiției a subliniat că respectarea jurământului, obiectivitatea și imparțialitatea sunt esențiale pentru combaterea corupției și pentru evoluția sănătoasă a societății.