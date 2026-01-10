În cadrul emisiunii Insider Politic, difuzată sâmbătă, ministrul Justiției a atras atenția asupra incoerenței discursului public care acuză PSD că ar bloca legea pensiilor magistraților prin intermediul judecătorilor CCR.

„E vorba de un proiect al guvernului, e vorba de o chestiune care ţine de programul de guvernare. E vorba de politici publice şi, până la urmă, dacă este să fim sinceri, este vorba de un proiect de lege iniţiat de Ministerul Muncii co-iniţiat de Ministerul Justiţiei de miniştri ai PSD-ului. Şi atunci retorica asta legată de PSD pare puţin paradoxală”, a afirmat Marinescu.

Acesta a precizat că eticheta „judecători propuși de PSD” este incorectă și incompletă, având în vedere procedura de numire.

„Nu cred că este foarte riguroasă această retorică a judecătorilor propuşi de un partid sau de altul. În primul rând că ei sunt propuşi de către Cameră sau de către Senat sau de către preşedinte, printr-un algoritm politic, însă aspectul cel mai important este că sunt obligaţi prin lege ca, în momentul în care ocupă acea funcţie la Curtea Constituţională, să se desprindă de orice fel de contaminare politică”, a explicat ministrul.

Marinescu a subliniat și garanțiile de independență ale judecătorilor constituționali.

„Au un statut care le garantează că sunt inamovibili, ei nu pot să fie revocaţi de către partidele care, să zicem, i-au propus acolo şi atunci au, să zic aşa, o misiune de a fi obiectivi şi imparţiali care ar trebui să vină foarte uşor, pentru că, repet, nu mai au niciun fel de obligaţii de gratitudine faţă de cei care i-au propus”, a adăugat ministrul.

În ceea ce privește funcționarea instanței, Marinescu a punctat că „important este la Curtea Constituţională să existe acea formă de conlucrare între judecători, care să conducă la o dezlegare a unui raport de drept, care este analizat acolo”.

Întrebat despre absențele judecătorilor asociați PSD la ultimele ședințe, ministrul a nuanțat situația, invocând lipsa unor informații clare.

„Nu ştiu dacă e vorba de o prezentare sau o neprezentare din ceea ce s-a prezentat de către o parte a Curţii Constituţionale, să zic aşa, ar fi de înţeles că a fost o neprezentare, din ceea ce au prezentat ceilalţi ar fi de înţeles că, de fapt, s-a dorit o lămurire suplimentară a anumitor aspecte. Cert este că n-avem o decizie”, a spus Marinescu.

Acesta a explicat că diferențele de opinie în deliberări sunt firești:

„În cadrul deliberărilor, de foarte multe ori între membrii completului pot exista divergenţe, diferenţe de opinie. Cred că este şi normal. De asta nu ştiu dacă aceste chestiuni pot fi puse pe seama unor divergenţe care ţin de analiza speţei. Mai e nevoie de timp? Mai e nevoie de lămuriri suplimentare? Unul vede aşa, unul vede altfel? Sau este altceva?”, a explicat ministrul, amintind că există „un cadru legal” pentru a gestiona eventuale abateri.

Vorbind despre ritmul deciziei, Marinescu a completat: „Nu putem să stăm la infinit, dar pe de altă parte, repet, nici nu este bine să grăbim actul de justiţie”.

Curtea Constituțională a amânat de trei ori pronunțarea pe sesizarea Înaltei Curți privind legea pensiilor magistraților. Ultimele două termene nu s-au putut ține din lipsa cvorumului, fiind necesară prezența a cel puțin șase judecători.

La penultimul termen, patru judecători au părăsit sala în timpul ședinței, iar la următorul nu au mai participat deloc.

Magistrații Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc au explicat ulterior motivele într-un comunicat public.

Potrivit acestora, un judecător a solicitat amânarea pentru clarificarea unei serii de aspecte legate de natura legii: aceasta „nu modifică aspecte ale pensiei de serviciu, ci abrogă efectiv acest drept al magistraţilor, consolidat de-a lungul timpului printr-o bogată jurisprudenţă a Curţii Constituţionale”, fiind cerut și un punct de vedere al Guvernului. Ei au relatat și că au cerut judecătorului-raportor clarificarea soluțiilor pentru toate criticile de neconstituționalitate, solicitare „ignorată de conducerea Curţii”.