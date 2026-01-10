Invitat în emisiunea Insider Politic difuzată sâmbătă de Prima TV, ministrul Justiției a fost întrebat dacă există discuții între PSD, Guvern și președintele Nicușor Dan cu privire la viitorii șefi ai parchetelor DNA și DIICOT. Marinescu a respins categoric ipoteza unor aranjamente politice.

„Este de precizat un lucru care trebuie înţeles foarte riguros şi anume că aceste numiri se vor face strict în conformitate cu dispoziţiile legii. Aşa se desfăşoară lucrurile şi, din perspectiva mea, nu poate fi vorba de o negociere politică aici, ci este vorba doar de respectarea dispoziţiilor legale”, a declarat acesta.

În același context, Radu Marinescu a transmis că procedurile sunt deschise tuturor procurorilor care îndeplinesc condițiile legale și au o viziune managerială.

„Orice procuror care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege consideră că are o viziune managerială şi doreşte să se înscrie în procedură, poate să o facă. Eu vă asigur că cel puţin în ce priveşte această procedură şi în ce priveşte Ministerul Justiţiei nu se poate vorbi despre un rezultat dinainte cunoscut. Se poate vorbi doar despre rigoare, despre respectarea legii şi despre faptul că toate candidaturile care vor fi depuse şi eu încurajez pe toţi procurorii care consideră că pot să asume într-un mod responsabil, într-un mod profesional şi într-un mod care să ajute la dezvoltarea Justiţiei, pot să facă acest lucru, eu îi încurajez să participe la această procedură”, a afirmat ministrul.

Acesta a explicat și etapele procedurale

„Procedura va presupune o selecţie care se face de către Ministerul Justiţiei în cadrul unei comisii, după care se merge pentru un aviz consultativ la Consiliul Superior al Magistraturii, secţia de procurori, după care, bineînţeles, Preşedintele României are ultimul cuvânt în această procedură şi este cel care încuviinţează dacă doreşte propunerea făcută de Ministrul Justiţiei şi atunci aceste persoane îşi vor intra în mandat în momentul în care cei care sunt deja în mandat încetează mandatul respectiv”, a adăugat Marinescu.

Ministrul a explicat că șeful statului poate respinge propunerile de mai multe ori, dacă nu este de acord cu profilul managerial al candidatului. Procedura este prevăzută de lege și nu ar trebui să genereze blocaje instituționale.

Marinescu a arătat că mizează pe un proces constructiv: acesta „gândeşte în mod constructiv” și consideră că dacă fiecare instituție implicată respectă limitele legale ale mandatului, „lucrurile trebuie să conveargă spre o finalitate care să fie în interesul justiţiei şi anume o selecţie a unor procurori care sunt capabili să conducă parchetele într-un mod onest, într-un mod corect, într-un mod care să ajute la realizarea actului de justiţie”.

Întrebat dacă actualii procurori șefi ai DNA sau DIICOT pot rămâne în funcție și pentru un al doilea mandat, ministrul a precizat că legea nu impune o interdicție.

„Legea nu prevede o astfel de excludere”, a spus Marinescu, explicând totodată că evaluarea activității candidaților rămâne un criteriu esențial. „A exclude cumva verbal, a declara că cineva este binevenit sau nu este binevenit, din punctul meu de vedere, ar reprezenta în exercitarea atribuţiilor noastre ale Ministerului Justiţiei un demers neconform legii. Şi atunci nu pot să spun decât că declanşăm o procedură, orice procuror care îndeplineşte condiţiile legale poate să participe”, a completat el.

Calendarul procedurilor de selecție

Ministerul Justiției a deschis oficial procedura pentru:

-procuror general și adjunct,

-procuror-șef DNA și adjuncți,

-procuror-șef DIICOT și adjuncți.

Termenele stabilite sunt următoarele:

-9 februarie, ora 12:00 – data limită pentru depunerea candidaturilor

-2 martie – transmiterea propunerilor către CSM

După avizul consultativ al CSM, președintele României va decide asupra numirilor.