Samsung Electronics estimează că a încheiat ultimul trimestru al anului trecut cu un profit operațional aproape triplu față de perioada similară anterioară, pe fondul unei creșteri fără precedent a prețurilor la cipurile de memorie. Avansul este strâns legat de cererea accelerată generată de dezvoltarea inteligenței artificiale, care a pus o presiune majoră asupra capacităților globale de producție.

Potrivit unei raportări preliminare, gigantul sud-coreean anticipează un profit operațional de aproximativ 20.000 de miliarde de woni, în timp ce vânzările consolidate ar urma să se situeze în jurul valorii de 93.000 de miliarde de woni în trimestrul al patrulea. Dacă aceste cifre vor fi confirmate, Samsung ar depăși recordul anterior stabilit în 2018, marcând cea mai bună performanță trimestrială din istoria companiei.

Evoluția favorabilă vine într-un context tensionat pe piața globală a memoriilor, unde competiția pentru cipuri destinate aplicațiilor de inteligență artificială este tot mai acerbă. Companii precum Nvidia se luptă pentru volume limitate de memorii avansate, ceea ce a determinat producătorii să direcționeze capacitățile de fabricație către acest segment extrem de profitabil. Consecința a fost apariția unor dezechilibre și penurii inclusiv pe segmentele de memorii utilizate în PC-uri și telefoane mobile.

Analiștii de la Counterpoint Research descriu actuala etapă drept una de creștere accelerată, fără precedent în ultimii ani, în care puterea de negociere a furnizorilor de memorii a ajuns la un nivel maxim. Cererea pentru infrastructură AI și servere de mare capacitate continuă să depășească oferta disponibilă.

Estimările Counterpoint arată că prețurile memoriilor au crescut cu până la 50% în ultimul trimestru al anului trecut și ar putea continua să avanseze într-un ritm similar la începutul lui 2026, urmând ca ritmul de creștere să se tempereze ulterior.

Deși aceste scumpiri au pus presiune pe costurile producătorilor de electronice de consum, ele au adus beneficii semnificative liderilor din domeniul memoriilor, precum Samsung Electronics, SK Hynix și Micron. Pe fondul acestor perspective, acțiunile Samsung au înregistrat o apreciere de peste 145% în ultimele 12 luni, menținându-se pe un trend ascendent.